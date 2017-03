Păianjenii consumă sute de tone de insecte pe an, depăşind cantitatea de carne şi peşte din dieta oamenilor

Păianjenii mănâncă circa 400 - 800 de milioane de tone de insecte pe an, egalând şi chiar depăşind cantitatea de carne şi peşte consumată de oameni, respectiv 400 de milioane de tone pe an, conform unui studiu publicat marţi prin care cercetătorii au dorit să sublinieze importanţa rolului pe care aceste carnivore cu opt picioare îl au în menţinerea sub control a insectelor dăunătoare, informează Science Daily.

Pe baza informaţiilor din 65 de studii realizate anterior, Martin Nyffeler de la Universitatea Basel din Elveţia şi Klaus Birkhofer de la Universitatea Lund University din Suedia şi de la Universitatea Tehnologică Cottbus-Senftenberg din Germania, au estimat cât de mulţi păianjeni trăiesc în prezent în şapte tipuri de biom de pe planetă. Concluzia lor: circa 25 de milioane de tone metrice. Cele mai populate de păianjeni sunt regiunile împădurite, păşunile şi zonele cu arbuşti, acestea fiind urmate de terenurile agricole, deşerturi, zone urbane şi tundre.

Oamenii de ştiinţă au utilizat ulterior două modele simple pentru a calcula numărul de insecte ce cad pradă păianjenilor din toată lumea în fiecare an. În prima fază, ei au luat în considerare cantitatea de hrană de care păianjenii au nevoie în general pentru a supravieţui, ca şi datele statistice cu privire la biomasa medie per păianjen per metru pătrat în diverse tipuri de biom. A doua fază a cercetării a fost bazată pe observaţiile de pe teren cu privire la modul de capturare a prăzii, combinată cu estimările privind numărul de păianjeni pe metru pătrat. Conform extrapolărilor, între 400 şi 800 de milioane de tone de pradă este ucisă de păianjeni în fiecare an.

Pentru comparaţie, oamenii de pe glob mănâncă circa 400 de milioane de tone de carne şi de peşte pe an. Balenele consumă între 280 şi 500 de milioane de tone de hrană, iar întreaga populaţie de păsări marine se hrăneşte cu aproximativ 70 de milioane de tone de peşte şi alte vietăţi marine.

Potrivit cercetătorilor, păianjenii nu sunt numai prădători importanţi, care controlează insectele dăunătoare şi bolile transmise de acestea, ce pot avea efecte economice importante, ci reprezintă şi o sursă valoroasă de hrană. Între 8.000 şi 10.000 de alţi prădători, parazitoizi şi paraziţi se hrănesc în exclusivitate cu păianjeni. În plus, aceste insecte carnivore constituie o parte importantă a dietei a circa 3.000 — 5.000 de specii de păsări.

''Aceste estimări subliniază rolul important pe care păianjenii îl joacă în habitatele semi-naturale şi naturale'', susţine Martin Nyffeler, conducătorul studiului. ''Sperăm că aceste estimări şi magnitudinea lor semnificativă să crească nivelul de conştientizare şi de apreciere din partea publicului cu privire la rolul important la nivel mondial al păianjenilor în reţelele terestre de hrană', a adăugat Nyffeler în jurnalul ''The Science of Nature''.