Studiu: Persoanele care au copii au o speranţă de viaţă mai mare

Bărbaţii şi femeile care au cel puţin un copil au un "risc mai scăzut de deces" în comparaţie cu persoanele care nu sunt părinţi, potrivit unui studiu efectuat pe aproape 1,5 milioane de subiecţi, informează AFP. Taţii sunt mai avantajaţi în acest sens, precizează echipa de oameni de ştiinţă din Suedia în "Journal of Epidemiology & Community Health".



Cercetătorii au studiat speranţa de viaţă a bărbaţilor şi femeilor născuţi între 1911 şi 1925 din Suedia - în total peste 1,4 milioane de persoane - luând în considerare şi factori precum statutul marital şi prezenţa copiilor. Ei au concluzionat că subiecţii care aveau cel puţin un copil prezentau "un risc mai mic de deces" în comparaţie cu cei care nu erau părinţi.



"La vârsta de 60 de ani, diferenţa în ceea ce priveşte speranţa de viaţă a fost de doi ani pentru bărbaţi şi de 1,5 ani pentru femei" în comparaţie cu semenii lor care nu aveau copii, au notat cercetătorii.



Până la vârsta de 80 de ani, bărbaţii care erau părinţi aveau, în medie, o speranţă de viaţă de încă şapte ani şi opt luni în comparaţie cu cei şapte ani în cazul celor care nu erau părinţi, precizează echipa de experţi.



În cazul mamelor, speranţa de viaţă la 80 de ani era de nouă ani şi şase luni, în timp ce la femeile fără copii aceasta era de opt ani şi unsprezece luni.



Dr Karin Modig, din cadrul Karolinska Institute din Stockholm, care a condus cercetarea, a declarat că "statutul de părinte este asociat cu o creştere a longevităţii, în special la vârste înaintate", potrivit The Telegraph.



Studiul nu a făcut decât să sublinieze o corelaţie şi nu poate concluziona că a avea copii aduce un câştig în ceea ce priveşte speranţa de viaţă, au precizat oamenii de ştiinţă adăugând însă că părinţii pot beneficia de pe urma ajutorului social şi financiar al copiilor lor la vârste avansate, lucru de care persoanele fără copii sunt private. În plus, indivizii fără copii tind să aibă un stil de viaţă mai puţin sănătos decât cei care sunt părinţi, mai arată sursa citată.



Asocierea dintre statul de părinte şi speranţa mai lungă de viaţă a fost observată atât la persoanele căsătorite cât şi la cele necăsătorite, însă pare să fie mai accentuată la bărbaţii singuri, în vârstă, se menţionează în concluziile studiului. Acest lucru se poate datora faptului că bărbaţii necăsătoriţi se bazează mai mult pe susţinerea copiilor lor în absenţa unei partenere de viaţă.