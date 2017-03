Arheologii au scos la lumină o secţiune mai mare din statuia lui Ramses al II-lea descoperită la Cairo

Un grup de arheologi egipteni şi germani au scos la lumină luni a doua a parte a statuii de opt metri descoperită într-un cartier sărac din Cairo şi despre care se crede că-l reprezintă pe Ramses al II-lea, unul dintre cei mai puternici faraoni egipteni, relatează DPA.



Partea superioară a statuii a fost ridicată din apele subterane ale cartierului muncitoresc al-Matariya de la periferia Cairo, după ce au fost scoase la lumină bucăţi din coroană, un fragment din cap, ochiul drept şi urechea dreaptă completă. Se crede că statuia are o înălţime totală de opt metri.

"Cel mai probabil statuia este a lui Ramses al II-lea sau a unui faraon mai vechi şi apoi fost refolosită pentru a-l reprezenta pe Ramses al II-lea.



Există anumite caracteristici la bust, urechi şi ochi care ne fac să credem că este posibil să fie dintr-o perioadă anterioară lui Ramses al II-lea", a declarat ministrul egiptean al antichităţilor, Khaled el-Enany.

Lucrătorii din domeniul conservării au acoperit partea recent ridicată cu hârtie neutră şi bumbac ud pentru a crea acelaşi mediu în care a fost găsită statuia.



"Sperăm să găsim şi restul statuii, dar este posibil şi ca aceasta să fi fost refolosită pentru alte monumente din Cairo", a Dietrich Raue, şeful echipei germane.



Misiunea arheologică a început în zonă în 2012.



Ramses al II-lea, cunoscut şi sub numele de "Ramses cel Mare", a fost al treilea faraon al celei de-a XIX-a Dinastii a Egiptului, şi a domnit între anii 1279 şi 1213 î. Hr.. Cunoscut pentru expediţiile sale militare şi pentru monumentele construite, Ramses al II-lea are un templu foarte cunoscut la Abu Simbel, în sudul Egiptului.