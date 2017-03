Oamenii de ştiinţă au aflat de cât soare avem nevoie pentru a sintetiza suficientă vitamina D

Sursa: jurnal.md Foto: greenme.com 12.03.2017 09:33

O echipă de oameni de ştiinţă din Spania a estimat recent durata expunerii la radiaţiile solare necesară pentru a obţine dozele recomandate de vitamina D. Dacă primăvara şi vara 10-20 de minute petrecute la soare sunt suficiente în acest scop, în lunile de iarnă este nevoie de aproape două ore pentru a atinge nivelurile optime, de aici motivul pentru care marea majoritate a populaţiei se confruntă cu o carenţă a acestei vitamine, informează miercuri Science Daily.



Deşi expunerea la radiaţiile solare ultraviolete (UV) poate contribui la apariţia eritemului solar, a cancerului şi a îmbătrânirii premature a pielii, aceasta contribuie totodată la reducerea tensiunii sanguine, la sinteza vitaminei D şi susţine tratamentul mai multor afecţiuni, estimează cercetătorii din cadrul ''Solar Radiation Research Group'' de la Universitatea Politehnică din Valencia (UPV). Aceştia au determinat durata de timp necesară pentru obţinerea unei cantităţi suficiente de vitamina D în mod natural, fără a fi afectată în mod negativ sănătatea.



María Antonia Serrano, om de ştiinţă la UPV şi principal autor al studiului publicat în jurnalul ''Science of the Total Environment'', a declarat că, în pofida climei blânde, cu mult soare, şi populaţia din ţara sa se confruntă cu un deficit al acestei vitamine. ''Deşi Spania este o ţară cu multe ore de lumină naturală, mai multe articole au raportat un procent crescut al celor cu un deficit de vitamina D'', a precizat ea.



Deficitul de vitamina D este asociat cu un risc crescut de apariţie a unor afecţiuni, iar sinteza sa prin piele, realizată în urma expunerii la soare, reprezintă principala sursă naturală a acestui nutrient, în condiţiile în care există foarte puţine alimente care îl conţin.



Oamenii de ştiinţă au analizat radiaţia solară în zona Valencia, între orele 12:30 şi 13:30, timp de patru luni pe an — câte una în fiecare sezon — în perioada 2003 — 2010.



În ceea ce priveşte eritemul solar, rezultatele au arătat că în luna iulie o persoană cu o piele încadrată în fenotipul 3 (cea mai des întâlnită în cazul populaţiei din Spania) nu trebuie să petreacă mai mult de 29 de minute la soare dacă vrea să evite această problemă. În ianuarie intervalul poate creşte până la 150 de minute.



În vederea obţinerii dozei zilnice recomandate de vitamina D — echivalentă cu 1.000 UI (unităţi internaţionale) — timpul minim de expunere la soare este de aproximativ 130 de minute în luna ianuarie (cu circa 10% din corp expus la soare), în jur de 10 minute în aprilie şi iunie (cu 25% din corp acoperit) şi de circa 30 de minute în octombrie.



''Aceste calcule au fost realizate pe fenotipul 3 de piele, însă cifrele pot suferi modificări în cazul celor care au tenul mai deschis sau mai închis la culoare'', a atras atenţia Serrano, adăugând că este esenţial să se ţină cont şi de gradul de acoperire a pielii, în funcţie de sezon, dar şi de postură şi de forma corpului. De asemenea, vârsta joacă şi ea un rol important, persoanele mai în vârstă sintetizând cu mai mare dificultate acest nutrient.