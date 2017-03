Cea mai veche imagine din lume a fost descoperită în Franţa

O gravură de acum 38.000 de ani descoperită în valea răului Vezere ar putea fi cea mai veche imagine de acest gen, din lume. Gravura care înfăţişează mamuţi şi vaci a fost realizată din pixeli individuali, prin utilizare aceleiaşi tehnici precum cea din zilele noastre.



Imaginile au fost comparate şi cu tehnica pointilismului care a fost creată de către Vincent van Gogh în 1880. Cele 16 blocuti de piatră decorate au fost descoperite în urma excavărilor din valea răului Vezere, din Franţa. Zona a fost utilizată în trecut ca adăpost de către oamenii aurignacieni.



În urma datării cu carbon radioactiv, picturile au fost clasate ca fiind de acum 38.000 de ani, ceea ce înseamnă că ar putea fi cele mai vechi imagini realizate vreodată. Pictura siluetei unei mâini descoperite în Spania ar putea avea o vechime de 5.000 de ani, dar datarea a fost contestată de cercetători.



Profesorul Randall White, antropolog în cadrul Universităţii din New York a declarat că ,, Au stăpânit aspectele fundamentale ale liniilor şi formelor, dar desigur reproducerea nu este cea mai precisă. Nu este chiar pointilism, dar este acelaşi principiu de construire a formelor din pixeli.''



Experţii au realizat excavări timp de 18 luni înainte de a descoperi imaginile. ,,Gravurile erau poziţionate cu faţa în jos, nu ştiam că astfel de lucruri ar putea fi prezente în această zonă. După un an şi jumătate de excavări, am descoperit în sfârşit obiectul.... este unul dintre cele mai minunate momente din cariera mea,'' spune profesorul White.