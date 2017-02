Harta interactivă a tuturor sateliţilor de pe orbita Pământului

Mai bine de 1.300 de sateliţi orbitează în jurul planetei Pământ, în prezent, având scopuri comerciale sau militare şi fiind amplasaţi la altitudini diferite.Union of Concerned Scientists a creat o bază de date încă din 2014, pentru a cataloga toţi sateliţii ce se află pe orbita planetei. Aceştia au făcut un update în versiunea actuală, care arată situaţia de pe cer aşa cum era la 1 septembrie 2015. Mulţumită acestei hărţi interactive puteţi sorta sateliţii în funcţie de ţara care i-a lansat, de scopul acestora, de vârstă, de utilizatorul principal, sau de vehiculul cu care au fost transportaţi pe orbită.Spaţiul începe de la 100 de kilometri altitudine, iar sateliţii sunt amplasaţi la diverse altitudini, o bună parte din aceştia fiind aşezaţi pe orbita geostaţionară a planetei. Unii au o altitudine oscilantă, deoarece orbitează în forma unei elipse în jurul planetei. Cel mai greu satelit de pe orbită este Staţia Spaţială Internaţională, ce cântăreşte 420 de tone, ca urmare a mai multor expansiuni, aceasta având 19,3 tone la lansare.Cea mai mare „constelaţie” de sateliţi comerciali aparţine companiei Iridium Communications, ce are 70 de astfel de obiecte pe orbită. În ceea ce priveşte sateliţii folosiţi în scopuri guvernamentale sau militare, SUA, China şi Rusia deţin cele mai multe astfel de dispozitive. SUA administrează 154 de astfel de sateliţi, Rusia 80, iar China 52.Pe orbita înaltă a Pământului se află ceva mai puţini sateliţi. Spektr-R, un radiotelescop rusesc, este cel mai distant satelit faţă de Pământ, doar că acesta are o orbită eliptică. Astfel, când ajunge la cea mai mare altitudine, se află la 330.000 de kilometri de planetă, în vreme ce în cel mai jos punct, acesta ajunge la doar 1.000 de kilometri de Pământ.Harta interactivă a tuturor sateliţilor de pe orbita planetei poate fi găsită aici