NASA anunţă descoperirea deceniului: Un nou sistem cu 7 planete asemănătoare Pământului, aflate la 40 de ani lumină faţă de Terra

Sursa: jurnal.md/descopera.ro Foto: nasa.gov 22.02.2017 20:38

NASA a făcut un anunţ cosmic - a fost descoperit un nou sistem format din planete care seamănă cu Pământul şi care ar putea adăposti viaţă. Este vorba despre 7 planete care gravitează în jurul unei stele numite Trappist-1, situată la 40 de ani lumină de Terra.



Descoperirea reprezintă un nou record pentru cel mai mare număr de planete aflate într-o zonă cu un mediu locuibil. Toate planetele ar putea deţine apă lichidă, vitală, pentru susţinerea vieţii.



,,Descoperirea reprezintă o piesă semnificativă de puzzle atunci când vorbim de medii care ar putea susţine viaţa'', spune Thomas Zurbuchen, asociat al Science Mission Directorate din Washington. „Este pentru prima dată când găsim atât de multe planete de acest tip în jurul aceleiaşi stele”, subliniază pentru The New York Times Michael Gillon, astronom la Universitatea din Liège, Belgia, conducătorul unei echipe internaţionale de experţi care ţin sub observaţie steaua Trappist-1.



Specialiştii NASA spun că distanţa până la sistemul lui Trappist-1 este destul de mică şi, în mod fericit, orientarea orbitelor celor 7 planete permite studierea lor în detaliu.



Una sau mai multe planete din acest sistem ar putea avea temperatura potrivită pentru a deţine apă, spun astronomii, bazându-se pe distanţa până la steaua în jurul căreia gravitează.



Una dintre planete se numeşte Proxima B şi se află la cea mai mică distanţă de sistemul nostru solar.



Această descoperire din afara sistemului nostru solar este rară, deoarece planetele ar putea fi similare ca mărime cu Pământul, ceea ce înseamnă că ar putea avea apă pe suprafeţele lor şi eventual ar putea suporta forme de viaţă.