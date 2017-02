Cercetătorii NASA au propus o nouă definiţie a planetelor: Ar putea fi schimbat modul în care privim Universul

Cercetătorii din cadrul NASA au publicat un manifest care propune o nouă definiţie pentru planetă, dacă va fi acceptată sistemul nostru solar va avea peste 100 de planete noi, inclusiv Pluto şi Luna.



Echipa speră să primească aprobare pentru definiţia conform căreia corpurile cereşti din sistemul nostru solar nu ar trebui neapărat să orbiteze în jurul Soarelui pentru a fi considerate planete. Experţii susţin că proprietăţile fizice ale corpurilor cereşti ar trebui să fie mult mai importante decât interacţiunea lor cu alte stele, notează Science Alert.



„ Noi am propus o definiţie geofizică bazându-ne pe importanţa proprietăţilor fizice a obiectelor ” , spun cercetătorii.



Pluto şi-a pierdut statutul de „planetă ” în august 2006 când astronautul Mike Brown a propus o redefinere a planetelor. Uniunea Atronomică Internaţională (UAI) a declarat că o planetă este „Un corp ceresc care a) orbitează în jurul Soarelui b) are suficientă masă pentru a fi în echilibru hidrostatic (formă aproape rotundă) şi c) a „curăţat vecinătatea” orbitei sale”.



Neavând „ curăţată orbita ” din vecinătatea sa, Pluto nu a mai putut fi considerată o planetă conform noilor reglementări.



Alan Stern, astronomul care a studiat pitica Pluto, doreşte să rescrie definiţia unei planete, manifestul lui şi al colegilor săi fiind trimis către UAI pentru validare.



„ Propunem următoarea definiţie geofizică a unei planete pentru a fi utilizată de către profesori, cercetători, studenţi şi întregul public ” , spune el.



Definiţia propusă de el este extrem de simplă ,,Un corp rotund din spaţiu care este mai mic decât o stea ” .



Conform definiţiei propuse de Stern, Luna Pământului, precum şi celelalte Luni din sistemul nostru solar, ar dobândi statutul de planetă.



Însă nimic nu poate fi schimbat până când UAI nu decide să rescrie definiţia unei planete, chiar dacă în cele din urmă, definiţia, va fi acceptată vor avea loc nenumărate dezbateri până când va intra în vigoare.