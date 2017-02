​Tehnologia care va REVOLUŢIONA Internetul: Va fi de 100 de ori mai rapidă decât Wi-Fi-ul

Tehnologia Wi-Fi, care nu are o vechime mai mare de 20 de ani, este deja depăşită. Viitorul aparţine inovaţiei Li-Fi, de 100 de ori mai rapidă, care va transmite semnalul de internet prin intermediul unor fascicole de lumină, relatează site-ul Science Alert, citat de mediafax.ro Dezvoltată încă din 2011 de un grup de cercetatori condus de profesorul Harald Haas, de la Universitatea din Edinburgh (Scoţia), tehnologia Li-Fi se foloseşte de fascicolele de lumină pentru a transmite date.Datele sunt transmise prin intermediul unor lumini LED, care transmit mesaje printr-un cod binar, oferind în laborator viteze de circa 224 GB per secundă, compatibile cu transmiterea a 18 filme de câte 1,5 GB per secundă, ceea ce are potenţialul de a revoluţiona Internetul.După testele efectuate în laboarele din Tallinn ale companiei Velmenni, specialiştii au scos tehnologia din laborator şi au implementat-o în birouri, dar şi medii industriale din Estonia, raportând că au ajuns la o viteză de transmitere a datelor de 1 GB per secundă, respectiv de 100 de ori mai repede decât obişnuitul Wi-Fi.Potrivit sciencealert.com, singurul inconvenient pe care îl are în faţa Wi-Fi-ului, al cărui semnal pătrunde pereţii unei clădiri, este că Li-Fi nu face asta. Dar tehnologia se poate dezvolta, şi privind modul în care evoluează lucrurile, nu este exclus ca acest impediment să fie destul de rapid rezolvat.Comisia de Comunicaţii din SUA a avertizat recent că am putea rămâne fără spectru de unde radio pentru Wi-Fi în următorii 5 ani, acesta fiind extrem de aglomerat. În aceste condiţii, necesitatea dezvoltării unei noi soluţii de transmisii de date este absolut esenţială.