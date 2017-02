Studiu: Primii născuţi au capacităţi de gândire superioare următorilor copii din familie

Cercetătorii de la University of Edinburgh au descoperit că primii născuţi au capacităţi de gândire superioare faţă de fraţii şi surorile lor mai mici deoarece au parte de mai multă stimulare mentală de la parinţii lor, scrie Guardian.



Deşi studiul arată că părinţii oferă tuturor copiilor acelaşi nivel de susţinere emoţională, primii născuţi primesc, de obicei, mai mult sprijin cu sarcinile care dezvoltă capacitatile de gândire.



Economişti de la University of Edinburgh, Analysis Group si University of Sydney au examinat date colectate de Biroul SUA pentru Statistica Muncii şi au descoperit că primii-născuţi obţin scoruri mai bune decât fraţii şi surorile lor la testele de inteligenţă.



Studiul, publicat în Journal of Human Resources, a urmărit 5.000 de copii până la vârsta de 14 ani, copiii fiind evaluaţi la fiecare doi ani.



Cercetătorii au spus că descoperirile explică parţial aşa numitul efect al ordinii după naştere - potrivit căruia copii născuţi mai devreme într-o familie au mai târziu în viaţă salarii mai bune şi niveluri de educaţie mai ridicate.



Cercetătorii au adunat şi date privind mediul în care au crescut, precum trecutul familiei şi condiţiile economice ale acesteia.



Studiul arată că părinţii îşi schimbă comportamentul pe masură ce au mai multi copii, oferind mai puţină stimulare mentală şi participând la mai puţine activităţi precum citirea împreună cu ei.



De asemenea, mamele au avut mai multe activităţi daunătoare, precum fumatul, în timpul sarcinii cu urmatorii copii.