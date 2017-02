Facebook soseşte pe TV cu clipuri video şi mai multe reclame

Conform celor de la The Wall Street Journal, urmează să vedem o nouă aplicaţie Facebook pentru TV Box-uri, inclusiv Apple TV.



În contextul în care televizoarele au devenit din ce în ce mai smart, iar mulţi dintre noi folosesc un Chromecast sau Apple TV pentru a ne transpune conţintul de pe mobil pe TV, prezenţa Facebook pe televizor e inevitabilă. În plus, afinitatea reţelei sociale din ultima perioadă pentru conţinut video mai mult sau mai puţin de calitate trebuia să se reflecte într-o aplicaţie dedicată pentru cel mai mare ecran din casă.



Conform zvonurilor, noua aplicaţie Facebook pentru Apple TV şi nu numai tinde să rivalizeze cu YouTube. Va fi o sursă de ştiri şi clipuri amuzante, dar va încerca şi să stimuleze crearea de conţinut original. În principal, accentul se va pune pe o descoperire cât mai facilă a clipurilor video interesante prin intermediul telecomenzii. Sub nici o formă nu vorbim de o oglindă a aplicaţiei actuale de pe mobile. Nu va exista un News Feed pe TV. Nu veţi vedea poze, postările în format text sau audio. În schimb, veţi accesa cu uşurinţă clipurile salvate din aplicaţia Facebook pentru smartphone.



Ca orice altă aplicaţie Facebook, se vor face eforturi pentru monetizarea clipurilor care vor ajunge pe TV. Având în vedere că ecranul este mai mare, preţurile pentru companiile care îşi vor dori să obţintă spaţiu publicitar în acest format nou va fi mai mare. Singura variabilă ţine acum de momentul în care noua aplicaţie va avea parte de o lansare oficială şi care vor fi platforme pe care va fi disponibilă. Ultimul Apple TV va fi cu siguranţă pe lista dispozitivelor compatibile, dar s-ar putea ca Android TV sau Roku să fie şi ele suportate.



În altă ordine de idei, Facebook a lansat foarte multe aplicaţii standalone în ultimii ani şi nu toate au avut o viaţă foarte lungă. Rămâne să vedem dacă un altfel de Facebook pe TV va avea un destin optimist.