Cele mai importante evenimente spaţiale din 2017

Anul acesta a fost plin de evenimente spaţiale istorice. Companiile private de zboruri în spaţiu au reuşit să obţină un avans uriaş, administraţia Trump a anunţat că astronauţii vor revizita o destinaţie cunoscută din spaţiu, iar una dintre sondele agenţiei a furnizat informaţii ce schimbă modul în care astronomii definesc termenul de planetă locuibilă.



Space prezintă o listă cu cele mai importante reuşite ale zborului în spaţiu din 2017.



Misiunea Cassini s-a încheiat



Sonda Cassini a fost trimisă către Saturn pentru un ultim zbor pe 15 septembrie. Misiunea în valoare de 3,2 miliarde de dolari a reprezentat o colaborare între NASA, ESA şi Agenţia Spaţială Internaţională şi a fost lansată în octombrie 1997 şi a ajuns în sistemul lui Saturn pe 30 iunie 2004.



Pe 25 septembrie 2004, sonda de aterizare Huygens s-a separat de sonda Cassini şi a ajuns pe luna Titan, Huygens a strâns informaţii de pe Titan pentru câteva ore, însă Cassini a studiat sistemul lui Saturn pentru mai bine de 10 ani. În timpul misiunii au fost descoperite informaţii care au schimbat modul în care astronomii înţeleg sistemul lui Saturn şi modul în care acesta ar putea susţine viaţa.



În timpul misiunilor au fost descoperite gheizere, apă îngheţată, materiale organice, în zona polului sud a lunii lui Saturn, Enceladus. De asemenea, sub stratul de gheaţă de la suprafaţă a fost descoperită o potenţială sursă de energie care ar putea susţine viaţa. Vezi imaginile pe care sonda Cassini le-a transmis înainte de încheierea misiunii.



Zborurile private în spaţiu au obţinut un avans important



În primul rând, compania SpaceX a reuşit să realizeze 18 misiuni cu succes în 2017 prin intermediul rachetelor Falcon 9. În 14 dintre acestea au fost utilizate trepte ale rachetelor utilizate în misiuni anterioare. Reutilizarea rachetelor stă la baza companiei SpaceX şi a planului de colonizare a planetei Marte.



De asemenea, compania Blue Origin a lui Jeff Bezos a lansat o nouă versiune a vehiculului suborbital Shepard, iar Dream Chaser, deţinut de Sierra Nevada Corp's, a realizat primul zbor în atmosfera Pământului.



Totodată, Space X şi comapania Orbital ATK au realizat o serie de zboruri cu provizii către Staţia Spaţială Internaţională.



Astronauţii din SUA vor vizita din nou Luna



Pe 11 decembrie, preşedintele Donald Trump a semnat ''Directiva Politică pentru Spaţiu'' care cere Agenţiei Spaţiale Americane să trimită astronauţi din nou pe Lună. ''De această dată nu vom amplasa doar steagul şi vom lăsa urme, ci vom stabili o fundaţie pentru o viitoare misiune către Marte,'' declara Trump. Acestea însă nu a oferit mai multe detalii despre planul de aterizare pe Lună sau cât va costa această misiune.



Coreea de Nord a testat rachete balistice intercontinentale



Programul de dezvoltare a rachetelor din Coreea de Nord avansează mult mai rapid decât credeau specialiştii. Ţara a reuşit să testeze trei rachete ICBM anul acesta. Până în prezent nu este clar însă dacă ţara a reuşit să stăpânească toate tehnologiile necesare pentru rachetele ICBM. Vezi aici mai multe despte testele realizate de Coreea de Nord!



Peggy Whitson a doborât recordul din SUA pentru cel mai mult timp petrecut în spaţiu



Peggy Whitson a doborât recordul naţional pentru cea mai îndelungată perioadă petrecută în spaţiu. În total, aceasta a petrecut 665 de zile în spaţiu, în septembrie 2017 aterizând înapoi pe Pământ. Whitson deţine şi alte recorduri, în 2007 a devenit prima femeie comandant al ISS, iar în timpul celei de-a doua misiunii a devenit prima femeie-comandant al navei în timpul a două misiuni. Un alt record are la bază faptul că Peggy a petrecut 60 de ore în timpul ieşirilor în spaţiu. De asemenea, în ultima misiune a devenit şi cea mai vârstnică femeie care a călătorit în spaţiu, la vârsta de 57 de ani.



Nasa şi-a ales viitorii astronauţi



NASA a prezentat, în iunie, 12 dintre candidaţii pentru postul de astronau. Cei şapte bărbaţi şi cele cinci femei au fost aleşi dintre 18.300 de candidaturi. Candidaţii aleşi vor fi antrenaţi pe o perioadă de doi ani. Citeşte aici mai multe despre acest program.



OSIRIS-REx a zburat pe lângă Pământ



Sonda pentru prelevarea mostrelor de pe asteroizi, deţinută de NASA, a zburat pe lângă Pământ pe 22 septembrie, la puţin peste un an de la lansare. Cu ajutorul gravitaţiei Pământului, sonda mărit viteza şi şi-a stabilit traseul către asteroidul potenţial periculos Bennu.



OSIRIS-REx se va întâlni cu asteroidul în august 2018 şi va aduna probe de pe roca spaţială pe care le va aduce pe Pământ în 2023.



China a trimis o navă cu încărcătură către laboratorul spaţial



China a lansat nava fără echipaj Tianzhou-1 în orbită pe 20 aprilie, două zile mai târziu acesta a fost ataşat laboratorului spaţial Tiangong-2. În următoarele cinci luni cele două vehicule au realizat o serie de exerciţii robotice. Până în anul 2020, China doreşte să realizeze propria staţie spaţială.



104 sateliţi



Vehiculul de lansare a sateliţilor Polar din India a trimis 104 sateliţi în orbita Pământului pe 14 februarie, astfel fiind doborât recordul anterior de lansare a 37 de sateliţi. Sateliţii din PSLV provin din şase ţări: India, SUA, Olanda, Israel, Kazakhstan şi Elveţia. Majoritatea, 88 din 104, au avut dimensiuni reduse.



X-37B a fost lansat din nou



Pe 7 septembrie, avionul robotic X-37B deţinut de Air Force SUA a fost lansat din nou într-o misiune de orbitarea a Pământului. În timpul ultimei misiuni, avionul a orbitat în jurul Pământului pentru 718 zile. X-37B a călătorit către orbită la bordul unei rachete Falcon 9 pe 7 septembrie. În celelalte patru misiuni, avionul a fost lansat de la bordul unei rachete Alliance Atlas V.



60 de ani de la lansarea Sputnik 1



Anul acesta, Sputnik 1, nava Uniunii Sovietice, a împlinit 60 de ani de la lansare. De asemenea, sonda Voyager a petrecut până în prezent 40 de ani în spaţiu. Voyager 1 a fost lansată pe 5 septembrie 1977, în timp ce Voyager 2 a fost lansat pe 20 august.