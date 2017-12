Cel mai mare avion amfibiu din lume a efectuat primul zbor

29.12.2017

Noul avion amfibiu dezvoltat de China, cel mai mare de acest tip aflat în producţie în întreaga lume, a finalizat recent zborul inaugural.



Aeronava AG600 are o amplitudine a aripilor de aproape 40 de metri şi poate transporta 50 de persoane. Avionul amfibiu poate fi folosit în misiuni de salvare marină şi în lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, însă are şi aplicaţii militare, informează Rador.



Aeronava are o autonomie de zbor de 12 ore, astfel că avionul poate călători şi în teritoriile disputate din Marea Chinei de Sud.