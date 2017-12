Cum s-a văzut Pământul din spaţiul cosmic în 2017

VIDEO

Muntele Vezuviu, Aurora Borealis sau „muşuroaiele” de lumini din oraşele Europei sunt doar câteva dintre fotografiile din satelit realizate în 2017 de către astronauţii de pe Staţia Spaţială Internaţională şi compilate de NASA într-un colaj video fascinant.În fiecare an, mii de instantanee foto sunt stocate în baza de date a Staţeiei Spaţiale Internaţionale.Mai este puţin până la finalul anului, iar NASA a realizat un best of fotografic impresionant al anului 2017, scrie Digi 24 Printre cele mai spectaculoase fotografii suprinse din spaţiul cosmic se numără estuarul Betsiboka din Madagascar sau vastitatea de gheaţă a lacului Alakol din Kazahstan.