Cinci lucruri care ar trebui să fie false dacă Pământul era plat

Ideea că Pământul este plat este probabil cea mai teribilă expresie a analfabetismului ştiinţific din ziua de astăzi, în condiţiile în care există numeroşi sateliţi şi avioane care aduc dovezi concrete că Pământul este rotund. În concepţia adepţilor, există o mare conspiraţie mondială în care Noua Ordine Mondială, reptilienii, illuminati, Lucifer şi alte entităţi încearcă să ne convingă de faptul că Pământul este rotund pentru că se pare că aceste organizaţii sau creaturi mai mult sau mai puţin imaginare nu au altceva mai bun de făcut.



Există, de asemenea, şi o serie de deducţii simple care ar face ca Pământul să nu aibă cum să fie rotund, fără să fie nevoie să părăseşti solul. Astfel, dacă Pământul era plat, cele cinci afirmaţii de mai jos trebuiau să fie false, scrie Forbes.



Eclipsele de Lună nu au loc doar la miezul nopţii



Pământul acoperă Luna cu o umbră rotundă, lucru care se vede mai ales în fazele parţiale, atunci când din Lună se poate vedea doar un arc de cerc. Dacă Pământul era plat (şi Luna nu), eclipsa ar reprezenta doar o dungă întunecată pe suprafaţa satelitului nostru natural.



În diferite zone de pe glob au loc anotimpuri la momente diferite



Dacă acum este iarnă la noi, în Australia este vară. Când va fi vară la noi, în Australia va fi iarnă (nu cu temperaturile de la noi, dar oricum, semnificativ mai mici). Acest lucru se întâmplă pentru că razele Soarelui ating Pământul la diferite unghiuri, în funcţie de poziţia planetei relativă la stea. Dacă Pământul era plat, razele ar fi venit sub acelaşi unghi, ceea ce înseamnă că în România, Italia, Mexic, la Polul Nord şi la ecuator, temperaturile ar fi fost aceleaşi. Existenţa acestor diferenţe de temperatură nu poate fi explicată dacă am spune că Pământul este plat (nici ideea de poli şi ecuator nu ar exista).



Diferite stele sunt vizibile de la diferite latitudini



În emisfera nordică se pot observa carele şi Steaua Polară, ceea ce nu se întâmplă atunci când ajungi spre exemplu, în Australia. Acolo poţi vedea Crucea Sudică şi Alfa Centauri, pe care nu o poţi vedea în partea de nord a planetei. Dacă Pământul era plat, atunci am fi văzut toţi aceleaşi stele.



Nu poţi vedea atât de departe în orizont



Atunci când apare un vapor sau o corabie, întâi se vede catargul, apoi restul vasului. În cazul unui Pământ plat, ar fi trebuit să se vadă un obiect întreg care se măreşte odată cu apropierea.



Soarele răsare şi apune la diferite ore pe Pământ



Apusul şi răsăritul au loc la diferite ore în lume. Dacă Pământul era plat, atunci soarele ar fi răsărit la aceeaşi oră la Bucureşti la care răsare şi în New York. Acest lucru nu se întâmplă, existând diferite ore pe tot globul, în funcţie de regiune.



Aşadar, printre multe alte lucruri care ar fi stat altfel, cele cinci fenomene se pot remarca cel mai uşor. Acestea nu doar că infirmă ideea că Pământul ar fi plat ci şi confirmă că, într-un mod senzaţional, globul chiar are formă rotundă.