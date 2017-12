De la un nou continent pe Pământ la posibile nave extraterestre: Cele mai mari realizări şi descoperiri ştiinţifice ale anului 2017

2017 a fost un an bun pentru ştiinţă: SpaceX a început să folosească rachete reutilizabile, pacienţii îşi pot folosi propriile celule pentru a trata cancerul, iar savanţii au găsit al optulea continent al planetei noastre.Oamenii de ştiinţă au văzut că o cantitate imensă de aur se poate forma când două stele extrem de dense se lovesc una de cealaltă. Cu ajutorul telescoapelor, savanţii au observat acest proces aflat la 130 de milioane ani lumină de Pământ.De asemenea, studiul publicat în octombrie afirmă că este prima dată când s-a observat coliziunea a două stele neutronice Coliziunea a dus la distorsionarea spaţiului-timp şi trimiterea unei unde de lumină de-a lungul Universului. Fapt ce a dus la dezactivarea senzorilor din spaţiu şi de pe Pământ în data de 17 august. De asemenea, specialiştii au reuşit să audă zgomotul acestei coliziuni prin intermediul antenelor proiectate pentru studierea ondulaţiilor Einsteinene din materia cosmică cunoscute cu denumirea de unde gravitaţionale.Prima detectare a coliziunii dintre două stele neutronice, care a provocat o uriaşă explozie ce a călătorit în timp şi spaţiu, este considerată cea mai importantă descoperire ştiinţifică a anului 2017, a anunţat prestigioasa revistă Science. Detalii despre descoperire pot fi găsite la acest link. Zeelandia a devenit al optulea continent şi se află pe fundul oceanului între Noua Zeelandă şi Noua Caledonie. Nu a fost întotdeauna un tărâm scufundat - cercetătorii au găsit fosile care sugerează că au existat altfel de specii de plante şi animale care locuiau acolo, de aceea este un continent printre cele şapte deja cunoscute, scrie Business Insider. Mai multe detalii despre descoperire găsiţi aici. Organismele au două tipuri de perechi de aminoacizi: A-T şi G-C. Acest „alfabet” de patru litere scrie ADN -ul nostru şi formează baza pentru toată informaţia genetică a vietăţilor.Anul acesta, savanţii au creat încă o pereche, denumită X-Y. În noiembrie, aceştia au demonstrat că părţile celulare sintetice pot funcţiona alături de bazele naturale ale ADN-ului în E. coli.Floyd Romesburg, cercetătorul de la The Scripps Research Institute din California care a condus studiul, a precizat că noua invenţie poate îmbunătăţi felul în care tratăm bolile. Descoperirea în detaliu poate fi văzută aici. Cu ajutorul unei tehnici revoluţionare, arheologii au găsit o cameră lungă de câteva zeci de metri. Tehnica specială depinde de particule numite muoni, care sunt formate atunci când radiaţiile cosmice ale supernovelor şi ale găurilor negre ajung la Pământ şi interacţionează cu moleculele de aer.Astfel, cercetătorii susţin că sunt 99,9999% siguri că există un spaţiu mare, dar nu poate fi vorba neapărat de un mormânt. Vezi aici mai multe detalii despre noua încăpere din Marea Piramidă din Giza , descoperită recent.Tratamentul, numit CAR T-cel, tratează cancerul într-un nou mod prin înlăturarea celulelor pacientului, restructurarea acestora şi apoi inserarea înapoi în organism.În august s-a aprobat Novartis' Kymriah, un tratament care foloseşte sistemul imunitar pentru a ataca leucemia limfoblastică acută . În octombrie, a fost aprobat alt tip de tratament CAR-T numit Yescarta pentru a trata leucemia la adulţi. Detalii despre descoperire găsiţi aici. În iulie, o porţiune gigantică din calota glaciară Larsen C din Antarctica s-a desprins. Este al treilea aisberg ca dimensiune care a fost înregistrat vreodată.Savanţii mai sunt îngrijoraţi şi de tundra de la Polul Nord. NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a precizat în decembrie că „zona arctică nu arată semne de revenire”.Detalii despre aisbergul din calota Larsen C găsiţi la acest link , iar despre distrugerea irecuperabilă a calotei Polului Nord găsiţi aici. Cele şapte planete orbitează o stea relativ apropiată (40 de ani lumină), numită TRAPPIST-1 . Cel puţin şase dintre ele sunt planete solide precum a noastră.Aceste exoplanete sunt în zona habitabilă, acolo unde nu este nici prea cald, nici prea rece pentru ca viaţa să se dezvolte. Puteţi citi mai multe despre sistemul TRAPPIST-1 aici şi aici. „Finalul grandios” al sondei a început cu o trecere pe lângă Titan, unul dintre sataliţii gigantului gazos. Apoi, sonda a zburat între inelele lui Saturn . Ulterior, a căzut în norii denşi ai planetei. Prăbuşirea a fost controlată întrucât cercetătorii nu doreau ca aceasta să se prăbuşească pe unul dintre sateliţi. Imagini spectaculoase surprinse de sondă puteţi găsi aici şi alte detalii cu privire la Marele Final la acest link. Un nou sistem RMN a fost creat pentru copiii născuţi prematur care sunt trataţi în maternităţi.Bebeluşii se află într-un tub, astfel încât doctorii pot aduna informaţii cu privire la condiţia lor.Propulsoarele sunt de obicei cea mai scumpă parte dintr-o rachetă şi, în mod normal, ajung pe fundul oceanelor după o singură utilizare. Dar CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a creat sistemele de propulsie Falcon 9 şi Falcon Heavy, care pot fi reutilizate, salvând aproximativ 18 de dolari la fiecare lansare.Premiera acestei realizări tehnologice a fost pe 30 martie, când Falcon 9 a trimis un satelit pe orbită şi a aterizat în siguranţă pe o dronă deasupra Atlanticului. Mai multe detalii despre această reuşită istorică găsiţi la linkul ataşat.Realizarea ar fi o veste excelentă pentru sutele de mii de pacienţi din întreaga lume care se găsesc pe lista de aşteptare a transplanturilor.În august, compania eGenesis a anunţat că a folosit CRISPR , instrumentul de editare genetică, pentru a crea porci cu organe compatibile pentru oameni. În mod normal, organele ar transmite şi virusuri letale.Într-un alt demers, CRISPR a fost folosită pentru a trata erori genetice în embrioni, ceea ce ar duce la eliminarea maladiilor genetice.Detalii despre aceste transplanturi găsiţi aici. Savanţii din China au teleportat proprietăţile fotonilor de la sol în spaţiu pentru prima dată, utilizând oglinzi şi lasere. A reprezentat un mare succes pentru fizica cuantică, care ar schimba modul în care mişcăm energia şi informaţia în lume.Mai multe despre această reuşită găsiţi la linkul ataşat.Animalele cu formă falică au fost observate în bazinele mâloase din Filipine. Partea moale a corpului este conţinută într-un exoschelet şi organismele supravieţuiesc datorită unei relaţii de simbioză cu bacteria care le ajută să transforme hidrogenul sulfurat din noroi, potrivit Gizmodo. Savanţii au putut incuba miei născuţi extrem de prematur în pungi umplute cu fluid, ţinându-le sub observaţie timp de patru săptămâni. Mai mult decât atât, s-a dezvoltat normal.Alte echipe de savanţi au realizat ceva similar în urmă cu câţiva ani, dar în studiul din 2017, pungile s-au bazat pe un sistem prin care erau alimentate de propria inimă a mielului.Miza demersului este de a salva bebeluşii născuţi extrem de prematur, dar nu este încă pregătită pentru oameni.Ideea de bază era că Homo Sapiens privine din Africa şi a apărut în urmă cu 200.000 de ani. Savanţii au descoperit însă cinci noi indivizi H. sapiens care nu se potrivesc cu imaginea de mai sus. Cercetătorii au descoperit că H. sapiens se găsea în nord-vestul Africii cu 100.000 de ani mai devreme.Alt grup de cercetători susţine că oamenii au părăsit Africa în urmă cu 270.000 de ani, deci chiar înainte de vârsta lor de 200.000 de ani care se considera iniţial.Anul acesta a fost important pentru sublinierea ideii că istoria umană nu este bătută în cuie. Mai multe despre descoperire găsiţi aici. Descoperirile au fost făcute în minele de chihlimbar din Myanmar. Acestea conţin pene de la cozile dinozaurilor, şi un pui de pasăre întreg. De asemenea, chihlimbarul a mai prins şi picături de sânge de maimuţă - descoperirea a fost făcută în Republica Dominicană.Din păcate, chihlimbarul nu poate păstra ADN-ul (ceea ce ar fi fost extrem de interesant). Despre pasărea prinsă în chihlimbar puteţi afla mai multe aici. Oumuamua , aşa cum a fost numit corpul, este primul obiect cosmic care provine din afara Sistemului Solar şi este mult mia rapid decât orice altă rocă ce orbitează Soarele.Mai mult decât atât, vizitatorul interstelar pare să fie făcut din acelaşi material precum cometele, dar forma nu seamănă cu nimic observat până acum, fiind aplatizat sau oricum, sub forma unui pix.Alţi savanţi au luat în calcul şi posibilitatea ca obiectul să fie o navă spaţială extraterestră. Mai multe despre Oumuamua găsiţi aici. Acesta este viitorul erei digitale: calculatoare cu biţi care pot avea trei stări în loc de cele două tradiţionale, 0 şi 1. În ingineria cuantică, aceşia au fost denumiţi qubiţi, iar IBM a creat un procesor cuantic de 22 de qubiţi. Alte două echipe au produs procesoare de 51, respectiv 53 de qubiţi. Mai multe despre inovaţia companiei IBM găsiţi aici.