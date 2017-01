ESO a publicat o fotografie care dezvăluie o parte dintre secretele nebuloasei Orion

Nebuloasa Orion, o prolifică pepinieră de stele din Calea Lactee, aflată la 1.350 de ani lumină distanţă, a fost fotografiată în detaliu de telescopul VISTA din Atacama, Chile, aparţinând Observatorului european austral (ESO), iar imaginea a fost prezentată miercuri pe site-ul eso.org, dezvăluind o parte dintre secretele acestei formaţiuni cosmice.

Spectaculoasa nouă imagine este un mozaic de înaltă rezoluţie al norului molecular Orion A, cea mai apropiată gigantică "fabrică de stele" cunoscută, realizat în zona de infraroşu apropiat a spectrului. Imaginea dezvăluie numeroase stele tinere şi alte obiecte cosmice ce sunt de obicei ascunse în norii nebuloasei.

Noua imagine reprezintă, conform ESO, un nou pas către elucidarea procesului de naştere stelară din Orion A, atât pentru stele ultra masive cât şi pentru cele cu masă relativ mică, de tipul Soarelui. Obiectivul telescopului VISTA a străpuns norii nebuloasei dezvăluind şi alte comori ascunse, precum discurile de praf şi gaze fierbinţi din care se pot naşte noi stele (discuri protostelare), obiecte Herbig-Haro (zone de nebulozitate de scurtă durată, de ordinul câtorva mii de ani, asociate aprinderii unor noi stele) roiuri mici de stele şi chiar roiuri galactice vizibile în spatele Căii Lactee.

Descoperită în secolul XVII şi cunoscută şi sub numele de catalog Messier 42, nebuloasa Orion este constituită din gaze cosmice şi praf interstelar iluminate de numeroase stele tinere. Această formaţiune se întinde pe aproximativ 30 de ani lumină (1 an lumină — distanţa parcursă de lumină într-un an — este egal cu aproximativ 9.461 miliarde de kilometri).