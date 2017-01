Smartphone-ul pe care îl poţi spăla în mod regulat cu apă şi săpun

Compania japoneză Kyocera a lansat un model de smartphone pe care îl poţi spăla la chiuvetă cu apă şi săpun. Telefonul, numit Kyocera Rafre, va fi disponibil în Japonia în luna martie. Există multe alte modele rezistente la apă pe piaţă, dar nu este recomandat ca acestea să fie spălate cu apă, săpun sau detergenţi în mod regulat.



Dispozitivul celor de la Kyocera se adresează celor care au meserii în care sunt nevoiţi să se murdărească pe mâini. Ei pot folosi noul smartphone fără a se teme că îl murdăresc.



Kyocera a mai lansat un astfel de model în 2015, numit DIGNO Rafre.



Noul Rafre rulează Android 7.0 Nougat, are un ecran HD cu diagonala de 5 inch, 2 GB memorie RAM, capacitate de stocare internă de 16 GB şi baterie de 3.000 de miliamperi.



Terminalul are cameră principală cu senzor de 13 MP şi secundară de 5 MP.



O caracteristică unică este tehnologia Smart Sonic Receiver, care în locuieşte difuzoarele în care apa şi praful ar putea intra. Sunetul este transmis prin vibraţii ale ecranului, o caracteristică pe care am văzut-o şi pe modele de televizoare LG foarte subţiri.



Noul model Rafre mai este rezistent la praf şi şocuri.