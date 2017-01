Cercetătorii au descoperit o planetă apropiată care poate susţine viaţa

O exoplanetă cu condiţii de bază pentru viaţă a fost găsită la doar 14 ani lumină distanţă, în unul dintre cele mai apropiate sisteme solare.



Un nou studiu indică faptul că o planetă care orbitează steaua Wolf 1061 se găseşte în zona habitabilă, fiind o candidată serioasă pentru posibilitatea susţinerii vieţii, conform publicaţiei Science Alert.



Stephen Kane, savantul de la San Francisco State University, care a condus această cercetare, dezvăluie că „sistemul Wolf 1061 este important deoarece este foarte aproape, iar acest lucru oferă oportunităţi pentru studii viitoare pentru a vedea dacă există viaţă”.



Există trei planete care orbitează Wolf 1061, interesul particular este planeta Wolf 1061c. Descoperită în 2015, cu o masă estimată de patru ori mai mare ca masa Terrei, planeta este localizată în mijlocul zonei habitabile a stelei pe care o orbitează: regiunea unde distanţa planetei creează condiţiile pentru existenţa apei lichide şi a altor elemente care susţin viaţa.



Pentru a investiga dacă Wolf 1061c are condiţii pentru susţinerea vieţii, cercetătorii au analizat timp de şapte ani datele despre luminozitate ale stelei şi au calculat orbita planetei pentru a afla ce presiune şi temperatură există pe planetă. Rezultatele au dezvăluit că există şanse ca planeta să fie locuibilă, dar nu înseamnă că sunt aceleaşi condiţii ca cele de pe Terra.



Mai degrabă, conform informaţiilor, sunt condiţiile de pe Venus de la începutul Sistemului Solar, unde apa lichidă se evapora din cauza căldurii. Vaporii de apă au contribuit şi mai mult la creşterea temperaturii şi la efectul de seră. Echipa consideră că acest lucru se poate întâmpla şi pe Wolf 1061c, care este suficient de aproape de stea pentru a duce la aceste condiţii.



De asemenea, orbita planetei este mai eliptică decât cea a Terrei, ceea ce poate indica un climat instabil, cu variaţii bruşte şi însemnate.



Este nevoie însă de mai mult cercetări pentru a estima cu o acurateţe mai mare. Kane susţine că telescopul James Webb al NASA este una din metodele prin care se pot afla mai multe despre planetă şi sistemul său solar.



Şi oamenii de ştiinţă de la METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence organisation) sunt de asemenea interesaţi în Wolf 1061c. Doug Vakoch, preşedintele METI susţine că „faptul că există o planetă precum Pământul în zona habitabilă a stelei sale atât de aproape de sistemul nostru solar este un semn bun pentru a continua căutarea vieţii pe alte planete”.



Studiul a fost acceptat pentru publicare în viitoarea ediţie a The Astrophysical Journal.