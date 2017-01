Care sunt ultimele zone neexplorate de pe Pământ

Deşi avem hărţi destul de detaliate în prezent, încă avem de-a face şi cu o mulţime de zone neexplorate ale planetei, care au rămas astfel din diverse motive. Cu toate acestea savanţii dezvăluie cele mai importante areale care pot fi în continuare descoperite.



Jungla amazoniană conţine o mulţime de zone cunoscute doar populaţiilor indigene. În ultima vreme, cercetătorii le-au oferit unor triburi dispozitive GPS pentru a cartografia astfel de zone.



Sălbăticia din Wrangell-Saint Elias are terenuri stâncoase şi gheţari atât de întinşi încât nici măcar cei mai temerari exploratori nu au de gând să meargă aici, singuri.



Peştera Mammoth din Kentucky este cel mai lung sistem de astfel de tunele din lume. Exploratorii neînfricaţi descoperă noi secţiuni ale peşterii anual, intrând prin tuneluri nu mai mari decât propriul corp.



Sarisarinama este un tepui, sau un munte care are vârful plat. Acesta are patru cratere uriaşe, fiecare având un ecosistem distinct în interior. Un pilot de avion a observat pentru prima dată aceste cratere în 1961, într-un zbor deasupra zonei.



Patagonia are câteva zone de interes turistic ridicat, dar majoritatea regiunii nu a fost cartografiată, încă, la nivel detaliat.



Parcul Naţional Groenlanda de Nord-est este cel mai mare parc naţional din lume. Puţinii oameni care îl vizitează ajung, de multe ori, pe insule necunoscute.



Deşertul Sahara de Est are grupuri nomade înarmate, un soare extrem de puternic şi furtuni de nisip interminabile, fiind uşor de înţeles de ce puţini oameni au vreo dorinţă de a cartografia zona.



Siberia se ridică la nivelul stereotipurilor, având în vedere că avem de-a face cu milioane de kilometri pătraţi de păduri îngheţate şi vârfuri muntoase erodate. Zona este atât de neprimitoare încât nici măcar localnicii nu sunt interesaţi de a o explora în detaliu.



Tsingy de Bemaraha reprezintă o zonă cu formaţiuni muntoase bizare, din Madagascar, acestea fiind suficient de ascuţite încât să pună în pericol real vieţile exploratorilor. Tocmai de aceea, mulţi evită să ajungă aici.



Triburile necontactate încă există, chiar dacă avem o lume mai conectată decât oricând. Aproximativ 100 de astfel de triburi trăiesc în întreaga lume, în zone din jurul Indiei, Papua Noua Guinee sau în Amazon. Majoritatea sunt triburi de horticultori sau de vânători-culegători.



Cape Melville este o pădure tropicală aşezată în vârful unui lanţ muntos din Australia. Să ajungi aici la pas este imposibil, astfel că, în 2013, cercetători aduşi aici cu elicopterul au descoperit vietăţi unice pe Pământ.



Antarctica nu este ospitalieră cu oamenii, dar este o resursă importantă pentru cercetători. Studierea mişcărilor fâşiilor de gheaţă poate ajuta oamenii de ştiinţă să înţeleagă cum şi când acestea se vor topi. Pământul de dedesubtul gheţurilor, însă, este în mare parte necunoscut.



Oceanele reprezintă 71% din suprafaţa planetei, dar oceanografii au cartografiat doar 5% din acestea. Sateliţii, precum cei de la NASA, pot descoperi structuri ale fundului mării mai lungi de 4,5 kilometri, dar detaliile mai mici trebuie descoperite cu ajutorul sonarului.