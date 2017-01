„Ad Astra Per Aspera” - expoziţie NASA dedicată comemorării tragediei Apollo 1

FOTO

Agenţia spaţială americană (NASA) a inaugurat vineri expoziţia dedicată comemorării a 50 de ani de la tragedia Apollo 1. În timpul testelor de verificare a echipamentelor dedicate misiunii cei trei astronauţi şi-au pierdut viaţa într-un incendiu, scrie portalul theverge.com.La 27 ianuarie 1967, Virgil „Gus” Grissom, Ed White şi Roger Chaffee au murit în urma izbucnirii incendiului în cabina nevetei în care se desfăşurau testele de antrenament. Această tragedia a schimbat decisiv modalitatea în care NASA a gestionat ulterior protocoalele de siguranţă în misiunile cu echipaj uman.Prin această expoziţie, intitulată „Ad Astra Per Aspera” (Un drum dificil duce la stele — n. red.), NASA aduce un nou omagiu la Kennedy Space Center din Florida pentru comemorarea celor trei astronauţi care au făcut parte din echipajul Apollo 1. Membrii familiilor astronauţilor au participat la vernisajul expoziţiei şi la ceremonia depunerii coroanelor.Sunt expuse obiecte care oferă detalii din viaţa fiecăruia din cei trei astronauţi, date despre producerea incendiului şi efectele ulterioare asupra modului de funcţionare al agenţiei spaţiale.„Aceasta este o poveste despre speranţă, pentru că aceşti astronauţi visau la viitorul care se desfăşoară astăzi”, a spus cu acest prilej fostul astronaut Bob Cabana, directorul centrului de la Kennedy Space Center.„Generaţii din întreaga lume vor afla astfel cine au fost aceşti astronauţi curajoşi”, a mai spus Bob Cabana.Evenimentul a marcat debutul unei săptămâni de comemorări pentru NASA, pentru că la 28 ianuarie este comemorată tragedia navetei Challenger, care a explodat, în anul 1986, în timpul procedurii de lansare şi în urma căreia şi-au pierdut viaţa toţi cei şapte membri ai echipajului. Apoi, în cursul săptămânii viitoare, la 1 februarie, are loc comemorarea accidentului navetei Columbia, care s-a dezintegrat, în 2003, la reintrarea în atmosfera planetei Terra şi care s-a soldat cu moartea tuturor celor şapte membrii ai echipajului. În fiecare an, cu prilejul Zilei Amintirii NASA îi comemorează pe astronauţii care şi-au pierdut viaţa în cele trei tragedii.