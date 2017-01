Hidrogen transformat în metal: Experimentul uimitor care ar putea revoluţiona ştiinţa şi zborurile spaţiale

27.01.2017

Oamenii de ştiinţă de la Harvard au reuşit să creeze o mică cantitate din cel mai rar şi, eventual, cel mai valoros material de pe planetă. Este vorba despre hidrogenul convertit în metal, un act uimitor al alchimiei moderne, transmite The Independent.



Profesorul Isaac Silvera, care a făcut descoperirea alături de Dr. Ranga Dias, a declarat: "Este Sfântul Graal al fizicii de înaltă presiune".



"Este primul eşantion de hidrogen metalic obţinut vreodată pe Pământ, iar atunci când te uiţi la el, te uiţi la ceva care nu a mai existat niciodată până acum", a explicat savaltul.



Timp de aproape 100 de ani, cercetătorii au visat să transforme hidrogenul într-un metal, iar acum visul lor, odată cu reuşita experţilor de Harvard, pare să prindă contur.



Potrivit revistei Science, hidrogenul metalic ar putea revolutiona întreaga tehnologie, prin crearea unor calculatoare super-rapide, trenuri pe levitaţie şi vehicule ultra-eficiente. Teoretic, aproape orice implică electricitate poate fi perfecţionat astfel în mod uimitor. De asemenea, omenirea ar putea explora spaţiu cosmic într-un fel în care n-a mai fost posibil până la acest moment.



Cu toate acestea, optimismul oamenilor de ştiinţă este temperat de îngrijorarea ca acest metal s-ar putea dovedi istabil la presiuni şi temperaturi normale.



În prezent, mica mostră de hidrogen metalic poate fi văzută doar prin intermediul a două diamante, care au fost folosite pentru a zdrobi hidrogenul lichid la o temperatură mult sub punctul de îngheţ.



Oamenii de ştiinţă au explicat că pentru reuşita experimentului cantitatea de presiune necesară a fost imensă, cu mult mai mare decât cea care se află în centrul Pământului.



Eşantionul de metal a rămas prins în "capcană" în această aderenţă uimitoare, dar în următoarele săptămâni cercetatorii au în plan să scadă uşor presiunea la care este ţinut.



Potrivit unor teorii, hidrogenul metalic ar trebui să rămână stabil şi la temperatura camerei, o predicţie pe care profesul Silvera o consideră crucială: "Aceasta înseamnă că, dacă presiunea scade, hidrogenul va rămâne metalic, similar cu modul în care diamantele se formează din grafit sub presiune şi căldură intensă, dar rămân tot diamante atunci când presiunea şi căldura dispar".



Hidrogenul metalic poate transforma dramatic modul în care s-ar putea explora sistemul solar, oferind o formă de combustibil de aproape patru ori mai puternic decât ce s-a descoperit până acum.



"Este nevoie de o cantitate foarte mare de energie pentru a face hidrogen metalic", a atras atenţia Isaac Silvera. "Şi dacă-l convertiţi înapoi la hidrogen molecular, toată acea energie este eliberată, aşa că ar putea fi cel mai puternic propulsor de rachetă cunoscut. Astfel, s-ar putea explora cu uşurinţă şi alte planete", a adăugat el.



"S-ar putea trimite rachete cu o singură treaptă pe orbită, comparativ cu două, şi masa obiectelor trimise în spaţiu ar putea fi mult mai mare, ceea ce este important", a subliniat savantul.