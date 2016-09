A fost lansat iPhone 7: Care sunt noutăţile

FOTO

Displayurile True Tone, prezente deja pe dispozitivele iPad Pro, au un senzor de proximitate cu laser care va permite o rată de răspuns mai rapidă la touch. Memorie internă de 32GB, 128GB sau 256GB.

Două camere foto de 12MP, una pentru modul wide si cealaltă pentru modul telephoto. Cele două aparate de fotografiat vor îmbunătăţi în mod semnificativ calitatea imaginii telefoanelor Apple, ducând-o mai aproape de calitatea aparatelor foto DSLR. Se pare că acest combo va putea oferi atât zoom optic, cat şi o apertură suficient de deschisă pentru pasionaţii de fotografice.

În plus, noii senzori vor permite fotografii mai bune în condiţii de lumină scazută.

4 LED-urile flash pentru culori calde şi reci.

Rezistenţă la apă până la 30 de minute.

Jack-ul de 3.5mm pentru căşti a fost înlocuit cu un alt tip de conector – Lightnining – care permite o calitate a sunetului îmbunătăţită. În plus, Apple a renunţat la tradiţionalul port pentru a facilita rezistenţa la apă sporită a noului model.

Noul iPhone ar putea detecta apa intrată prin difuzor şi ar rula un ton puternic care are rolul de a înlătura apa.

Pachetul va fi livrat cu o pereche de căşti cu cablu de conectare Lightning însoţit de un adaptor pentru ieşirea tradiţională.

Un al doilea difuzor extern şi un amplificator integrat pentru un sunet mai bun.

Protecţie sporită în cazul unui şoc. Apple a primit un patent pentru un sistem care ar putea salva telefonul în cazul unei căderi. Astfel, noua tehnologie i-ar putea permite device-ului să estimeze locul în care va avea loc impactul şi să-şi schimbe centrul de greutate pentru a nu afecta componentele cele mai importante.

2GB de RAM pentru iPhone 7 şi 3GB de RAM pentru iPhone 7 Plus.

Apple a simţit nevoia de a creşte puterea de procesare, dar şi memoria modelului Plus, având în vedere că sistemul foto dual are nevoie de mai multă memorie pentru procesarea şi si combinarea într-o singură imagine a celor doua fotografii.

Noul procesor va avea o viteză de 2.45GHz, spre deosebire de generaţia anterioară care funcţiona la 1,85 GHz. Astfel, performanţele vor fi de până la 30% mai mari decât ale predecesorul său.

Tehnologia 3D Touch 2.0 vine cu mai mult feedback haptic (reacţii la atingere exprimate prin mai multă forţă, vibraţii sau mişcări specifice).

Butonul pentru home va fi înlocuit cu un senzor cu feedback haptic

Liniile de antenă de pe spate vor dispărea.

Dispare nuanţa space grey şi va fi înlocuită de dark black şi piano black, gold, rose gold şi silver.

Preţul ar putea varia între 1.000 şi 1.200 de dolari

Apple a lansat, miercuri, mult-aşteptatul iPhone 7, însă prezentarea oficială a fost parţial sabotată chiar de echipa care se ocupă de contul de Twitter al companiei. Cu câteva minute înainte ca Tim Cook să prezinte telefonul la eveniment, pe contul oficial de Twitter al Apple au fost publicate imagini oficiale cu iPhone 7 şi câteva informaţii despre el. Noul iPhone a păstrat designul lansat în urmă cu trei ani, dar are şi suficiente noutăţi pentru iubitorii acestui smartphone, relatează News.ro.Noul model de iPhone corespunde zvonurilor care au precedat prezentarea oficială. Deşi Tim Cook a folosit expresia „design nou” în repetate rânduri, Applea folosit pentru treia oară consecutivă acelaşi design - cel lansat în urmă cu trei ani, odată cu iPhone 6: aceeaşi carcasă din aluminiu cu margini rotunjite.Ecranul noului iPhone are rezoluţie Retina HD care promite o luminozitate mai bună cu 25% decât modelul anterior.iPhone 7 este rezistent la apă şi praf, acesta fiind şi principalul motiv pentru care Apple a renunţat la clasica ieşire audio de 3,5 mm. Portul clasic de conectare a căştilor reprezenta principala zonă prin care apa putea ajunge la componentele interne.Apple a schimbat butonul principal, trecând la un sistem cu feedback haptic, ce poate sesiza diferite nivele de presiune şi reacţiona, ajutat de iOS 10, în diverse feluri. Poate fi folosit pentru mesaje, notificări şi diverse alte facilităţi.Camera foto a primit un senzor nou, de 12 MP şi foloseşte o lentilă cu 6 elemente şi o apertură f/1.8 care aduce suficientă lumină către senzor pentru a creşte calitatea fotografiilor făcute în lumină slabă.Cei de la Apple spun că fotografiile realizate cu iPhone 7 sunt îmbunătăţite în timp real pe baza informaţiilor obţinute senzor şi cu ajutorul unui sistem de inteligenţă artificială.Modelul Plus dispune de un sistem foto dual. Compus din două camere foto, acesta combină pozele realizate de acestea, pentru a obţine o imagine de calitate superioară.Noul sistem photo dual creat de Apple se diferenţiază de cele văzut până acum la alţi producători prin zoom-ul optic 2x despre care compania spune că se realizează fără pierde de calitate. Acesta este obţinut folosind o cameră tele şi una cu obiectiv ultra-angular, ambele de 12 MP.Pentru utilizatorii care iau în serios fotografierea cu telefonul, va conta şi faptul că iOS 10 oferă suport pentru formatul RAW care permite editarea tuturor parametrilor imaginii originale.iPhone 7 devine primul smartphone Apple dotat cu difuzoare stereo, o facilitate care nu reprezintă o noutate în domeniu.Căştile vor fi conectate folosind conectorul Lightning. În pachet este inclus şi un deloc arătos adaptor la mufa de 3,5 mm.iPhone 7 va intra pe piaţă începând cu 16 septembrie, fiind deja disponibil pentru precomenzi. Alături de culorile clasice, noul model va putea fi cumpărat şi pe negru.Chiar înainte ca Tim Cook să urce pe scenă şi să prezinte noul iPhone, pe contul de Twitter oficial al companiei au fost publicate mai multe fotografii cu noul telefon şi informaţii despre el.Ulterior, toate postările au fost şterse de Apple de pe Twitter. Însă, greşeala companiei nu a trecut neobservată de cei care au urmărit lansarea şi glumele pe seama Apple au început să curgă pe Twitter.,