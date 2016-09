Cel mai nou zvon legat de iPhone 7; Apple a făcut ceea ce utilizatorii cereau de ani de zile

Sursa: jurnal.md/zf.ro Foto: iosmac.es 05.09.2016 17:22

Utilizatorii Apple aşteptau de multă vreme vestea care, dacă s-ar dovedi adevărată, ar putea schimba felul în care lumea priveşte noul iPhone. Se zvoneşte că iPhone 7, care urmează să fie lansat la sfârşitul anului, va avea o nouă caracteristică: va fi rezistent la apă.



Samsung, Sony şi mulţi alţi producători de smartphone-uri au introdus telefoanele „waterproof” pe piaţă cu ani în urmă, dar caracteristica nu a fost până acum considerată o variabilă majoră de decizie.



Se presupune că noul iPhone va avea o altfel de tehnologie în ceea ce priveşte rezistenţa la apă faţă de Apple Watch, în timp ce restul schimbărilor şi îmbunătăţirilor aduse telefonului vor fi anunţate miercuri, potrivit Business Insider.



Rezistenţa la apă este un subiect delicat pentru cei de la Apple , de-a lungul timpului telefoanele fiind foarte sensibile la surse de apă. Utilizatorii YouTube mai îndrăzneţi au experimentat şi cu ultimul model apărut, iPhone 6s, şi au ţinut telefoanele sub apă pentru a vedea efectele. Surprinzător, telefoanele au manifestat de la deloc la foarte puţine avarii, fiind complet funcţionale după, dar Apple nu a declarat niciodată o astfel de caracteristică.



Surse Apple spun că tehnologia folosită va fi IPX7, o măsură care nu va avea grijă doar de rezistenţa la apă, ci şi de rezistenţa la uzură şi praf.



Tehnologia va permite utilizatorilor să ţină telefonul sub apă adâncă de până la un metru pentru maximum jumătate de oră. Chiar dacă nu poate fi folosit pentru selfie-uri în timp ce înoţi, nu va păţi nimic dacă este scăpat în apă sau ţinut sub jet de apă.



Potrivit unor surse interne, o nouă culoare, „piano black”, va apărea odată cu telefonul. Chiar dacă va arăta foarte asemănător cu predecesorul lui, noul iPhone promite caracteristici inovatoare, care urmează să fie anunţate miercuri.