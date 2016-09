Premieră mondială: Un copil conceput de trei părinţi s-a născut în Mexic

Primul copil din lume creat prin controversata tehnică „triparentală" s-a născut în Mexic, relatează publicaţia New Scientist, citată de ziarul The Independent.



Nu se cunosc detalii despre această naştere, dezvăluită înaintea congresului ştiinţific al Societăţii Americane pentru Medicină Reproductivă, programat în Salt Lake City în luna octombrie.



Potrivit criticilor, procedura este echivalentul modificărilor genetice asupra oamenilor. În schimb, criticii susţin că această tehnică le permite femeilor care au anumite afecţiuni genetice să aibă copii sănătoşi cu care să fie înrudiţi.



Conform revistei New Scientist, copilul, numit Abrahim Hassan, are cinci luni. Părinţii sunt cetăţeni iordanieni, iar naşterea a fost rezultatul muncii unei echipe de oameni de ştiinţă din Statele Unite.



Mama lui Abrahim, Ibtisam Shaban, suferă de Sindromul Leigh, o afecţiune letală care afectează sistemul nervos şi care ar fi fost transmisă copilului prin ADN-ul mitocondrial.



Tehnica utilizată de echipa doctorului John Zhang, de la Clinica de Fertilizare „New Hope" din New York, constă în preluarea nucleului unuia dintre ovocitele lui Ibtisam Shaban, având conţinut ADN, şi implantarea într-un ovocit al unei donatoare, din care a fost extras nucleul dar s-a menţinut ADN-ul mitocondrial.



Mulţi oameni de ştiinţă insistă că tehnica triparentală este imprecisă tocmai din cauza surselor ADN-ului.



John Zhang a declarat că echipa a fost nevoită să îşi desfăşoare activitatea în Mexic, unde "nu există reglementări", dat fiind că "tehnica triparentală" nu a fost aprobată în Statele Unite. "Salvarea unor vieţi este un lucru etic", susţine Zhang.



În anul 2003, John Zhang şi echipa sa au folosit o altă tehnică pentru conceperea unor copii cu trei părinţi, generând critici ample la nivel internaţional.



„Se pare că nou-născutul cu donaţie mitocondrială s-a născut fără greutăţi la naştere.", a declarat medicul Dusko Ilic, referent în cercetarea genetică asupra celulelor stem de la King's College din Londra.



„Este o descoperire inovativă. Nou-născutul e declarat sănătos. Sperăm ca acei critici zeloşi din domeniul geneticii să se îmblânzească şi să fie martorii primei naşteri după o donaţie mitocondrială în Marea Britanie", a adăugat Ilic.



Totuşi, medicul afirmă că mai există câteva lucruri neclarificate. „Se poate ca această naştere să se dovedească riscantă, însă, pentru că a fost un succes, criticii donaţiei mitocondriale vor avea mai puţine argumente împotrivă.", a mai afirmat Ilic.



Profesorul Alison Murdoch, preşedintele Newcastle Fertility Centre at Life de la Universitatea Newcastle, care s-a aflat în prim-planul cercetării în acest domeniu în Marea Britanie, a salutat anunţul.



„Dacă acest copil s-a născut aşa cum se spune, atunci acesta este o veste minunată. Convertirea unei donaţii mitocondriale la o procedură clinică nu este o cursă, ci un scop care trebuie dobândit cu precauţie pentru a asigura atât siguranţă cât şi posibilitate de reproducere”, a declarat Murdoch.