Sfârşitul unei ere: A dispărut clasicul Yahoo Messenger

Clasicul Yahoo Messenger, asa cum il stim, nu mai functioneaza incepand de joi seara. Pot fi insa folosite versiunile noi si imbunatatite ale serviciului de chat. Acestea nu i-au impresionat insa pe melancolici.Iata ca, dupa 18 ani, a venit momentul sa ne despartim de dreptunghiul colorat care ne-a adus mai aproape de alti oameni.Yahoo a anuntat inca de la sfarsitul anului trecut ca va renunta la clasicul Messenger (versiunea pentru desktop - n.red.), cand a lansat o aplicatie de chat pentru smartphone.Aceasta a incercat sa impresioneze utilizatorii printr-un design placut si vesel, dar si prin unele functii interesante, printre care se numara posibilitatea de a trimite GIF-uri sau de a sterge un mesaj dupa ce l-ai trimis.Insa internautii nu au fost atrasi de aplicatie. Ba din contra, se pare ca o displac profund, daca e sa ne luam dupa recenziile din magazinul App Store: media notelor lasate de utilizatori este de 2,1 dintr-un total de 5.Compania nu s-a lasat pagubasa si a lansat o varianta de web pentru Messenger. In plus, a refacut design-ul versiunii ce poate fi accesata din mail ca sa semene cu aplicatia mobila.A ramas tot un dreptunghi colorat, insa nu mai seamana deloc cu clasicul Messenger, ci mai degraba cu aplicatia pentru mobil. In plus, nu face nimic in plus fata de Facebook, iar asta e un mare dezavantaj pentru Yahoo, caci majoritatea utilizatorilor s-au mutat pe reteaua sociala a lui Mark Zuckerberg.Noul Yahoo Messenger arata cam asa:Ai posibilitatea sa vezi cele mai recente conversatii, sa cauti printre contacte, sa trimiti poze, GIF-uri si emoticoane, sa dai like mesajelor care-ti plac sau sa le stergi pe cele pe care le-ai trimis din greseala.Va suna cunoscut, nu-i asa? Da, seamana izbitor cu ceea ce poate sa faca Facebook. Mai putin partea cu stergerea mesajelor deja trimise, insa aceasta functie nu e de-ajuns ca sa aduca utilizatorii inapoi pe Yahoo Messenger.In plus, dispare cel mai util lucru de la versiunea clasica: ferestrele individuale de chat.Totusi, vei primi notificari pe ecran atunci cand primesti un mesaj, chiar daca te afli intr-o pagina deschisa in browser.Dar care sunt sansele ca internautii sa iubeasca noua versiune pentru desktop a Yahoo Messenger, in conditiile in care le displace aplicatia? Asta ramane de vazut. Cert e ca, pentru nostalgici, azi e o zi trista.