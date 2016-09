Miza pentru Elon Musk nu este doar planeta roşie, ci explorarea întregului sistem solar

Sistemul de transport spaţial pe care compania SpaceX îl construieşte pentru a începe colonizarea planetei Marte ar putea să-i transporte pe oameni şi dincolo de Planeta Roşie, până la Europa, satelitul lui Jupiter care ascunde sub gheaţă un vast ocean, sau chiar mai departe, spre marginile sistemului solar, a anunţat şeful SpaceX. Elon Musk şi-a prezentat marţi proiectele spaţiale cu ocazia unei conferinţe susţinute la Guadalajara, la cea de-a 67-a ediţie a Congresului Astronautic Internaţional (IAC), potrivit SPACE.com.

Cu această ocazie a devenit clar faptul că pentru Elon Musk şi compania sa miza nu este doar de a păşi pe Marte ci de a deschide întregul sistem solar misiunilor de explorare şi colonizare cu echipaje umane. Colonizarea planetei Marte reprezintă însă un prim pas important în această odisee prin sistemul solar.

Elon Musk a prezentat în cadrul conferinţei conceptul de Sistem de Transport Interplanetar (ITS) la care lucrează SpaceX. ITS este format dintr-o rachetă reutilizabilă şi o navetă spaţială şi ar putea deveni calul de povară al unor viitoare misiuni de colonizare a Planetei Roşii. Astfel, aproximativ 1 milion de colonişti ar putea ajunge pe Marte la bordul unor vehicule spaţiale ITS pentru a pune bazele unei aşezări umane permanente şi autosuficiente, prima de acest fel din afara Pământului.

"Acest sistem (ITS n.r.) îţi oferă libertatea de a merge oriunde vrei în sistemul solar", a susţinut Musk în faţa participanţilor la congres. Cu ajutorul unor puncte de reaprovizionare cu combustibil plasate în puncte strategice, prin sistemul solar, "am putea călători până la Centura Kuiper sau dincolo de ea, la Norul Oort", a adăugat Musk. Centura Kuiper este formată din asteroizi şi planete pitice aflate dincolo de orbita planetei Neptun (de unde şi denumirea de obiecte transneptuniene), printre care şi planeta pitică Pluto, iar Norul Oort este aşa-numitul "tărâm al cometelor" şi se află dincolo de Centura Kuiper, la marginea sistemului solar, la distanţa de aproximativ 2000 UA faţă de Soare (1 unitate astronomică este egală cu distanţa medie dintre Pământ şi Soare, adică 150 de milioane de kilometri).

Racheta care va pune în mişcare sistemul ITS va fi cea mai puternică rachetă construită vreodată. Varianta reutilizabilă a acestei rachete va putea să transporte în spaţiu o încărcătură de 300 de tone, în timp ce varianta de unică folosinţă, mai puternică, va putea să transporte în spaţiu o încărcătură de 550 de tone. Aceste rachete vor propulsa navete spaţiale ce vor avea capacitatea de 100 de locuri pentru exploratori şi colonişti.

Atunci când Pământul şi Marte se vor alinia favorabil pentru misiuni interplanetare (o dată la fiecare 26 de luni), o flotă de navete spaţiale va aştepta semnalul de pornire de pe orbita terestră. Durata unei astfel de călătorii între Pământ şi Marte va fi de 80 de zile.

Sistemul ITS — atât racheta cât şi naveta spaţială — vor fi dotate cu noile şi puternicele motoare Raptor care funcţionează cu un amestec de oxigen şi metan. Ambele ingrediente ale combustibilului pot fi produse la faţa locului, pe Marte dar şi în numeroase alte locuri din sistemul solar, făcând posibilă realimentarea departe de Terra. Astfel Sistemul de Transport Interplanetar va putea ajunge foarte departe în sistemul solar, în condiţiile în care dispune de staţii de realimentare din loc în loc.

"Prin amenajarea unui depozit de carburant în centura de asteroizi (între Marte şi Jupiter n.r.) sau pe unul dintre sateliţii lui Jupiter, vom putea realiza curse între Marte şi Jupiter fără nicio problemă", a susţinut Elon Musk. "Ar fi extraordinar să trimitem o misiune cu echipaj uman şi pe Europa", a mai adăugat el aducând în discuţie acest satelit cu totul special al planetei Jupiter care dispune de un ocean lichid sub crusta de gheaţă de la suprafaţă, ocean în care ar putea exista viaţă.

Amenajarea unor depozite de combustibil pe Titan, unul dintre sateliţii lui Saturn şi pe Pluto, ar extinde raza de acţiune pentru ITS până chiar la îndepărtatul Nor Oort. "Acest sistem simplu, bazat pe staţii de alimentare de-a lungul drumului, ne poate deschide accesul la întregul sistem solar", a subliniat el.

Revoluţionar pentru explorarea sistemului solar, ITS nu este însă o soluţie pentru misiuni interstelare, în acest caz fiind nevoie de viteze extreme. Musk a mai susţinut că va fi nevoie de o nouă generaţie de sisteme de propulsie, probabil pe bază de antimaterie, pentru a putea călători de la o stea la alta.