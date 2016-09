Google lansează aplicaţia prin care poţi folosi YouTube fără acces la internet

Google a anunţat YouTube Go, un proiect pe care cu toţii îl aşteptam de mult timp.



Aplicaţia YouTube Go e menită să ofere o accesibilitate crescută pentru cel mai popular serviciu de video-sharing. A fost gândită şi dezvoltată în special pentru utilizatorii indieni, iar aceştia vor fi primii care vor testa aplicaţia înainte să fie disponibilă la o scară mai largă. Aparent, YouTube Go va fi mai eficientă în zonele în care conectivitatea e limitată.



Utilizatorii YouTube Go vor salva video-uri pentru a le vedea offline, şi vor putea să selecteze calitatea şi dimensiunea pentru a şti clar câte date consumă. Aplicaţia permite şi sharing cu utilizatorii din proximitate prin Bluetooth, fără consum de date.



YouTube Go a fost anunţată în cadrul unui eveniment Google organizat în Delhi, iar compania a prezentat şi alte produse destinate pieţei indiene, care vor fi extinse la nivel global în viitor. Astfel stă situaţia şi cu YouTube Go: locuitorii Indiei o pot testa deja, dar nu sunt cunoscute încă informaţii despre lansarea ei în alte ţări.



În prezent, Google face din ce în ce mai multe eforturi pentru a da internet în India. Recent, a instalat WiFi în 400 de staţii de metrou, iar iniţiativa va fi extinsă, graţie succesului ei. Se pare că 15.000 de oameni folosesc internetul dat de Google în fiecare zi. Prin urmare, în cadrul „Google Station”, gigantul tech are de gând să încheie parteneriate cu companii private, astfel încât indienii să aibă WiFi şi în cafenele sau malluri.