NASA va anunţa o surprinzătoare descoperire pe satelitul Europa

NASA va anunţa noi informaţii, inclusiv o „descoperire surprinzătoare” despre Europa, unul dintre sateliţii uriaşei planete gazoase Jupiter, în cadrul unei conferinţe de presă, informează Space.com.



„Astronomii vor prezenta rezultatele unei misiuni unice de observare a Europei care ar putea fi legate de prezenţa unui ocean sub suprafaţa îngheţată a acestui satelit”, conform NASA.



La conferinţa de luni vor participa Paul Hertz, directorul Astrophysics Division din cadrul NASA, astronomul William Sparks din cadrul Space Telescope Science Institute din Baltimore, Britney Schmidt, profesoară la School of Earth and Atmospheric Sciences din cadrul Georgia Institute of Technology din Atlanta şi Jennifer Wiseman, cercetătoare la NASA's Goddard Space Flight Center din Greenbelt, Maryland şi membră a echipei Hubble.



Astrobiologii consideră Europa drept unul dintre locurile din sistemul nostru solar unde ar putea exista viaţă extraterestră. Acest satelit jovian cu diametrul de 3.100 de kilometri adăposteşte un vast ocean de apă sub calota de gheaţă care îi acoperă suprafaţa. Mai mult decât atât, unii oameni de ştiinţă sunt de părere că acest ocean coboară până în punctul în care intră în contact cu mantaua telurică a satelitului, făcând posibile numeroase tipuri de reacţii chimice.



NASA nu a prezentat alte detalii, însă prezenţa unei membre a echipei telescopului orbital Hubble la conferinţă face trimitere la posibilitatea observării din nou a unor vapori de apă, proveniţi probabil din gheizere, la suprafaţa acestui corp cosmic.



În decembrie 2012, telescopul Hubble a detectat ceea ce păreau a fi nori din vapori de apă care se extindeau până la 200 de kilometri în spaţiu, dinspre polul sud al Europei. Această informaţie, făcută publică în 2013, nu a fost confirmată încă prin repetarea observaţiei şi a provocat reacţiile pline de entuziasm ale comunităţii de astrobiologi pentru că sugerează că o sondă robotică ar putea culege mostre din oceanul subteran al Europei, fără a fi nevoie să asolizeze pe satelit şi să foreze în calota de gheaţă.