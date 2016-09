Un fenomen neobişnuit a avut loc în stratosfera Terrei; Este pentru prima dată când a fost observat

Recent, astronomii NASA au descoperit în stratosfera Pământului o schimbare neobişnuită a vânturilor pe care nu au mai identificat-o în cei 60 de ani de când se fac măsurători. Fenomenul, cunoscut sub numele de „oscilaţie cvasi-bienală", nu a produs un impact imediat asupra situaţiei meteorologice sau a climatului de pe Terra, însă oamenii de ştiinţă nu îşi pot da seama ce l-a provocat, dacă se va mai întâmpla din nou sau ce efecte ar putea cauza.



„Oscilaţia cvasi-bienală are loc în stratosferă de foarte mult timp. Dacă ea nu se va mai întâmpla, va trebui să ne îngrijorăm pentru ceea ce s-a produs în interiorul planetei", susţine Paul Newman, cercetător-şef la Centrul Aerospaţial Goddard al NASA.



Vânturile din stratosfera tropicală, un strat aflat la o altitudine cuprinsă între 16 şi 48 de kilometri deasupra suprafeţei terestre, circulă alternativ, atât spre est cât şi spre vest, în cadrul unui ciclu care se repetă o dată la aproape 2 ani. Vânturile de vest se formează în zona superioară a stratosferei şi, în mod treptat, coboară spre zona inferioară a acesteia. În acest timp, ele sunt înlocuite de vânturile de est, care, ulterior, fac loc celor de vest care urmează.



Ciclul, denumit în anii '60 „oscilaţie cvasi-bienală", se repetă la fiecare 28 de luni. Începând din anul 1953, când baloanele meteorologice au detectat pentru prima dată acest fenomen şi până anul trecut, modelul oscilaţiei nu a suferit niciun fel de schimbare. Cu toate acestea, la sfârşitul lui 2015, în momentul în care vânturile de vest au început să desfăşoare mişcarea oscilatorie obişnuită, au blocat mişcarea vânturilor de est. Ciclul s-a repetat timp de aproape jumătate de an, până când a revenit la normal în luna iulie a acestui an.



Oscilaţia cvasi-bienală are o influenţă semnificativă asupra condiţiilor din stratosfera Terrei. De exemplu, cantitatea de ozon de la Ecuator se schimbă cu aproximativ 10% între intensităţile maxime ale oscilaţiilor vânturilor de est şi vest. Totodată, oscilaţia produsă la nivelul stratosferei are un impact însemnat asupra epuizării stratului de ozon polar.



În momentul de faţă, cercetătorii NASA se concentrează asupra studierii cauzelor şi implicaţiilor potenţiale pe care le poate avea fenomenul identificat în urmă cu câteva luni. Principalele două ipoteze pe care specialiştii le-au emis până acum se referă la faptul că evenimentul s-a produs fie ca urmare a declanşării uraganului El Niño, în perioada 2015-2016, fie ca urmare a creşterii temperaturii la nivel global.