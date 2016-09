iPhone 7 nu poate fi deblocat cu mănuşi

Mulţi dintre utilizatorii de iOS s-au bucurat să audă că butonul Home de pe iPhone 7 este acum capacitiv, întrucât aceasta era una dintre componentele care cedau cel mai repede în cazul generaţiilor precedente.



Eliminarea mişcării mecanice şi schimbarea procesului de deblocare de la „slide to unlock” la apăsarea butonului vine însă cu un dezavantaj neprevăzut: telefonul nu va mai putea fi deblocat folosind atunci când utilizatorii folosesc mănuşi.



Cei care au pus deja mâna pe dispozitive au încercat să deblocheze iPhone 7 şi 7 Plus folosind tot felul de mănuşi, iar rezultatele nu au fost pozitive. Întrucât butonul este acum activat de inelul metalic folosit şi pentru TouchID, utilizarea de mănuşi face contactul cu pielea, care serveşte drept conductor de electricitate, imposibil. Nici măcar noua funcţie „Raise to wake” nu ajută foarte mult în această situaţie. Aceasta doar porneşte ecranul telefonului, însă deblocarea lui tot necesită o apăsare fizică a butonului Home.



Acest lucru nu este tocmai nou pentru cei care au folosit în ultimii ani autentificarea cu ajutorul senzorului de amprentă TouchID, însă le va da bătăi de cap şi acestora în anumite situaţii. În cazul în care nu poţi folosi TouchID, există posibilitatea de a introduce o parolă, însă de la iOS 10, acest ecran de autentificare apare doar după apăsarea butonului.



Cu siguranţă, această problemă nu va fi atât de gravă pentru toţi utilizatorii, însă va limita cu siguranţă utilizarea smartphone-ului pe timp de iarnă. Cei mai afectaţi vor fi probabil cei care locuiesc în zone mai reci.