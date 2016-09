Google Trips vrea să devină partenerul tău de călătorie

După o perioadă de testare de câteva luni, Google Trips s-a lansat oficial şi este gata să te însoţească în călătorii, devenind singura aplicaţie pe care o vei folosi astfel.



Aplicaţia Google Trips tocmai a fost lansată public şi are planuri mari. Noua aplicaţie se bazează pe capabilităţile de a citi, analiza şi interpreta email-uri pe care le-ai primit pe contul tău de Gmail. Fireşte, asta se întâmplă doar cu permisiunea utilizatorului. Informaţii relevante cu privire la călătorii sunt extrase din contul de Gmail şi Google Trips reuşeşte astfel să îţi ofere o serie de recomandări personalizate.



Partea cea mai bună e că aplicaţia oferă şi suport offline, astfel că o poţi folosi şi dacă nu ai o conexiune la internet la dispoziţie.



Noua aplicaţie preia sistemul implementat de Inbox şi de Google Now, acela de descifrare a conţinutului email-urilor pe care le primeşti automat de la agenţii de turism, companii aeriene şi alte surse asemănătoare. Gmail şi Google Trips adaugă la acestea recomandări create pentru ceea ce compania numeşte „Top 200 oraşe din lume”.



Între recomandări se găsesc obiective turistice, restaurante dar şi alte puncte de interes pentru turişti. Imaginea completă reprezintă un ghid turistic ce poate fi urmat pe parcursul zilei şi care este disponibil şi offline.



Aplicaţia Google Trips a fost lansată în variantă beta în luna aprilie, iar producătorii au avut destul de mult timp să lucreze la design şi funcţionalitate.



Trips poate fi automatizat sau personalizat în funcţie de preferinţe. Există, de asemenea, posibilitatea să adăugaţi un oraş sau o anumită locaţie dintr-un oraş în Trips, iar aplicaţia va compila o listă de recomandări cu atracţii turistice din imediata apropiere.



Google Trips are astfel în plan să devină un partener crucial în călătoriile pe care le faceţi, fiind o soluţie completă când vine vorba de o zi sau o săptămână de vacanţă.