Studiu: Viaţa pe Terra ar fi apărut mai devreme decât se credea

Viaţa pe Terra ar fi apărut mai devreme decât se credea până acum, potrivit cercetătorilor australieni care au descoperit în Groenlanda fosile a căror origine a fost datată acum cel puţin 3,7 miliarde de ani, cu 220 de milioane de ani mai mult decât cele mai vechi indicii ale vieţii cunoscute până în prezent, arată AFP.



„Această descoperire stabileşte un nou standard în căutarea primelor indicii ale vieţii pe Terra”, a declarat într-un comunicat Martin Julian Van Kranendonk, expert în geologie la New South Wales University şi co-autor al studiului apărut în revista britanică Nature.



Aceste structuri fosilizate — numite stromatoliţi — dovedesc faptul că viaţa apăruse deja la circa 800 de milioane de ani după formarea Pământului, acum 4,5 miliarde de ani, după cum susţine Allen Nutman de la University of Wollongong din Australia, autorul principal al cercetării.



Aceste formaţiuni geologice au apărut la suprafaţa solului după topirea unei plăci de gheaţă din masivul Isua, la sud-vestul Groenlandei. Structurile şi chimia acestor fosile lasă să se înţeleagă faptul că o activitate microbiană şi deci ''o origine biologică'' indică o apariţie rapidă a vieţii pe Terra, după cum spune Allen Nutman.



Stromatoliţii, de 1 — 4 centimetri, confirmă şi alte dovezi genetice care plasează originea vieţii în această perioadă.



Potrivit acestui studiu, descoperirea în cauză ar putea ajuta la cercetarea vieţii pe Marte, considerată a fi cea mai propice planetă din sistemul solar pentru existenţa vieţii datorită faptului că deţine o atmosferă ce conţine apă sub formă de vapori şi de gheaţă. ''Acum 3.700 de milioane de ani Marte a avut, probabil, mai multă umiditate şi chiar şi oceane'', a explicat Allen Nutman pentru AFP. ''Dacă viaţa s-a dezvoltat atât de rapid pe Terra, permiţând formarea unor lucruri precum aceşti stromatoliţi, ar putea fi mai uşor de detectat semne de viaţă pe Marte''.



Până în prezent, cea mai veche dovadă a vieţii pe Pământ a fost descoperită de cercetători australieni şi canadieni în formaţiunile stâncoase din Strelley Pool Chert din regiunea Pilbara din Australia. Acestea au circa 3,5 miliarde de ani.