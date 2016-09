Premieră: Cercetătorii au înregistrat prima „conversaţie” între doi delfini; „Seamănă cu o discuţie între doi oameni”

Doi delfini, Iaşa şi Iana, au fost înregistraţi purtând o conversaţie în adevăratul sens al cuvântului, spun cercetătorii ruşi, care au realizat un microfon subacvatic cu ajutorul căruia au putut înregistra discuţia celor doi.Se ştia de zeci de ani că aceste mamifere au o formă avansată de comunicare, folosind un fel de pocnituri, şuierături şi fluierături pentru a transmite încântarea, fericirea, stresul sau depărtarea de grup. Acum s-a descoperit însă că delfinii sunt capabili să formeze chiar propoziţii şi fraze, asemeni oamenilor, ascultându-se cu atenţie unul pe altul, fără să se întrerupă.Descoperirea a fost făcută în rezervaţia naturală Karadag din Feodosia, Crimeea, iar delfinii înregistraţi sunt unii care în mod normal se găsesc în Marea Neagră. Iaşa şi Iana au fost înregistraţi purtând o conversaţie destul de lungă în bazin. S-a descoperit că fiecare delfin şi-a ascultat cu mare atenţie interlocutorul, după care a răspuns, la rândul său.Propoziţiile lor au numărat şi câte cinci cuvinte, pe care cercetătorii însa nu au reuşit să le descifreze, scrie The Telegraph Cercetătorul rus Veaceslav Reabov a declarat, în cadrul unui raport, că aceştia ar fi format cuvinte şi propoziţii printr-o serie de pulsaţii. „În esenţă, aceste schimburi de sunete seamănă cu o conversaţie între doi oameni”, a declarat Reabov.În plus, delfinii au reuşit performanţa de a nu se repeta deloc, sunetele produse fiind foarte diferite.Descoperirea e o dovadă în plus a inteligenţei delfinilor. Comunicarea lor poate fi socotită o formă dezvoltată de limbaj, asemeni celui folosit de oameni.Delfinii sunt posesorii unor creiere mai mari şi mai complexe decât oamenii, fapt confirmat deja de ştiinţă. Studiile de până acum au arătat că delfinii folosesc mai bine de 1.000 de tipuri de şuieraturi, în funcţie de contextul social. Nu se ştia însă dacă delfinii comunică şi direct, unul cu celalalt, într-o discuţie între doi indivizi.În 2007, cercetătorii australieni au reuşit să traducă mai multe tipuri de şuierături, cele care comunică: „Sunt aici, unde sunteţi?” sau „Grăbiţi-vă!” ori „E mâncare aici”.