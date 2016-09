Un virus periculos face ravagii pe dispozitivele cu Android 6

Android 7 Nougat a fost lansat de curând, dar toate vârfurile de gamă (cu excepţia dispozitivelor Nexus) rulează Android 6. Problema este că un virus periculos a reuşit să treacă peste măsurile de securitate implementate de Google.



Experţii Kaspersky Lab au descoperit o variantă a troianului bancar Gugi, care poate învinge setările de securitate ale Android 6, concepute pentru a bloca atacurile de phishing şi ransomware. Acest troian modificat îi forţează pe utilizatori să-i dea dreptul de a se substitui unei aplicaţii autentice, de a trimite şi vizualiza SMS-uri, de a face apeluri telefonice şi multe altele. Este răspândit prin tehnici de social engineering şi este tot mai folosit de către infractorii cibernetici: în perioada aprilie – începutul lui august 2016, numărul de victime a crescut de 10 ori.



Scopul troianului Guji este să fure datele de identificare ale utilizatorilor, substituind aplicaţiilor bancare legitime unele de phishing, şi informaţiile privind cardurile de credit, controlând aplicaţia Google Play Store.



La sfârşitul anului 2015, a fost lansată versiunea 6 de Android, cu noi setări de securitate, create pentru a bloca astfel de atacuri. Printre altele, aplicaţiile au acum nevoie de permisiunea utilizatorului pentru a schimba setările altor aplicaţii şi trebuie să solicite aprobarea pentru acţiuni cum ar fi expedierea de SMS-uri şi apeluri voce, prima dată când vor să le acceseze.



Experţii anti-malware ai Kaspersky Lab au descoperit o nouă variantă a troianului Gugi, care reuşeşte să treacă de aceste două noi funcţionalităţi.



Infectarea iniţială cu troianul modificat are loc prin intermediul unor tehnici de social engineering, de obicei cu un SMS spam care îi încurajează pe utilizatori să dea click pe un link compromis. Atunci când este instalat pe un dispozitiv, troianul caută să obţină drepturile de acces de care are nevoie. Când este gata, programul malware afişează următorul mesaj pe ecranul utilizatorului: „necesită acord suplimentar pentru utilizarea de grafice şi ferestre”. Nu există decât o variantă de răspuns: „Accept”.



Atunci când utilizatorul dă click pe acest buton, apare un ecran care solicită permisiunea să preia controlul aplicaţiei. După ce primeşte permisiunea, troianul va bloca ecranul dispozitivului, cu un mesaj în care solicită drepturi de administrator al dispozitivului infectat, iar apoi va cere permisiunea să trimită şi să vizualizeze SMS-uri şi să facă apeluri.



Dacă nu primeşte toate permisiunile de care are nevoie, va bloca total dispozitivul infectat. În acest caz, singura opţiune a utilizatorului este să dea „reboot” în „safe mode” şi să încerce să dezinstaleze troianul, ceea ce va fi mult mai greu dacă a obţinut deja drepturile de administrare a dispozitivului infectat.



În afara acestor metode de evitare a măsurilor de securitate şi a altor câtorva caracteristici, Gugi este un troian bancar tipic: fură datele de autentificare financiară, SMS-urile şi persoanele de contact, face cereri USSD (Unstructured Supplementary Service Data) şi trimite SMS-uri, în funcţie de solicitările făcute de serverul de comandă. Până acum, 93% dintre utilizatorii atacaţi cu troianul Guji sunt din Rusia, dar numărul victimelor este în creştere. În prima jumătate a lunii august 2016, erau de 10 ori mai multe victime decât în aprilie 2016.



„Securitatea cibernetică este o cursă fără sfârşit. Sistemele de operare, cum este Androidul, îşi actualizează permanent funcţionalităţile de securitate pentru a face viaţa infractorilor cibernetici mai grea şi pe a clienţilor mai sigură. Infractorii cibernetici sunt neobosiţi în tentativele lor de a găsi noi modalităţi de atac, iar industria de securitate este la fel de ocupată, încercând să îi împiedice. Descoperirea troianului Gugi modificat este un bun exemplu în acest sens. Făcând publică ameninţarea, putem s-o neutralizăm şi să contribuim la siguranţa utilizatorilor, a dispozitivelor şi a datelor lor”, a spus Roman Unucheck, Senior Malware Analyst, Kaspersky Lab.



Kaspersky Lab le recomandă utilizatorilor de dispozitive cu sistem Android să ia următoarele măsuri pentru a se proteja de troianul Gugi şi de alte programe malware:



· Nu acordaţi, automat, permisiuni şi drepturi atunci când o aplicaţie le solicită – gândiţi-vă ce vi se cere şi care sunt motivele;

· Instalaţi o soluţie antimalware pe toate dispozitivele şi păstraţi sistemele de operare actualizate;

· Nu daţi click pe link-uri din mesaje primite din partea unor persoane necunoscute sau, în mod neaşteptat, de la cunoscuţi;

· Fiţi precauţi întotdeauna atunci când vizitaţi site-uri: când ceva pare suspect, sunt şanse chiar să fie.