HTC se apropie şi mai mult de designul iPhone cu noul One A9s

HTC One A9 a captat privirile tuturor anul trecut, însă nu datorită hardware-ului intern sau finisajelor, care erau potrivite pentru segmentul mid-range premium ale momentului, ci prin designul foarte similar cu cel folosit de Apple pe seriile iPhone 6 şi 6S. Se pare că în 2016, compania va face upgrade la acest model cu One A9s, o versiune puţin mai puternică, cu un design şi mai apropiat de cel al iPhone-ului.



Noul One A9s urmează să fie dezvăluit în cadrul IFA 2016, iar imagini cu dispozitivul deja au ajuns pe internet graţie VentureBeat şi Evan Blass, celebrul insider care prezintă aproape fiecare model HTC înainte de lansare. Telefonul va muta camera foto de pe centru în colţul din stânga sus al dispozitivului, iar blitz-ul LED va fi poziţionat în dreapta obiectivului. Similarităţile faţă de iPhone 6 sunt evidente încă de la prima privire, chiar şi liniile de antenă fiind poziţionate similar (însă fără partea curbată de sus şi de jos).



Imaginile dezvăluie că HTC One A9s va fi livrat în trei opţiuni de culoare: negru, auriu şi un argintiu cu tentă de albastru. Deşi nu este clar cât de diferit va fi la interior, probabil că vom asista la un dispozitiv bazat pe un chipsert mai nou, cu mai multă memorie RAM şi cu spaţiu de stocare mai generos. Singurele detalii cunoscute despre A9s sunt cele despre camerele foto, care nu par a fi extrem de diferite. Camera principală păstrează senzorul de 13 megapixeli de pe vechiul One A9, în timp ce camera frontală face tranziţia de la 4 la 5 megapixeli, păstrând însă denumirea „UltraPixel”.