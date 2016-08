Experţi: Omul a determinat intrarea planetei noastre într-o nouă epocă geologică

31.08.2016

Omul, prin acţiunile sale, a determinat intrarea Terrei într-o nouă epocă geologică, Antropocenul, care a început la mijlocul secolului al XX-lea, potrivit unui grup de oameni de ştiinţă care şi-au prezentat concluziile la Congresul Internaţional de Geologie care are loc în Africa de Sud, informează agenţia France Presse (AFP).



Potrivit grupului de lucru cu privire la Antropocen, care a lucrat timp de mai bine de şapte ani la această temă, este timpul să spunem la revedere Holocenului, perioada geologică care a început acum 11.700 ani, la sfârşitul ultimei glaciaţiuni.



„Omul a devenit o astfel de forţă care schimbă planeta”, a declarat pentru AFP Catherine Jeandel, director de cercetare în cadrul Centre national de la recherche scientifique (CNRS) la Laboratorul de studii de geofizică şi oceanografie spaţiale (Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales, LEGOS) şi membru al grupului de lucru. Acest fapt "este îngrijorător", a afirmat specialista.



Pentru prima dată în 4,5 miliarde de ani, o singură specie a schimbat drastic morfologia, chimia şi biologia planetei.



Compus din 35 de persoane, grupul care reuneşte geologi, oceanografi, climatologi, istorici şi arheologi, a considerat aproape în unanimitate (34 voturi pentru şi o abţinere) că Antropocenul a devenit o realitate în ceea ce priveşte stratigrafia (studiul diferitelor straturi geologice).

O majoritate puternică (30 pentru, 3 împotrivă şi două abţineri) crede că intrarea în Antropocen, presupusă de mai mulţi ani, ar trebui să fie formalizată, susţine Universitatea din Leicester, la care lucrează geologul Jan Zalasiewicz, coordonatorul grupului.



Conceptul de Antropocen a fost inventat acum peste zece ani de laureatul premiului Nobel pentru chimie Paul Crutzen, care face el însuşi parte din acest grup de lucru. El consideră că această nouă eră a debutat cu revoluţia industrială din secolul al XIX-lea. Dar, majoritatea membrilor grupului de lucru sunt de părere că noua eră a început în jurul anului 1950.



Grupul de lucru a prezentat recomandările sale Congresului internaţional de geologie care are loc la Cape Town (Africa de Sud) până la 4 septembrie.

Totuşi este o cale lungă până la înregistrarea oficială a schimbării numelui epocii în care trăim. Propunerea grupului de experţi trebuie depusă la o subcomisie cu privire la stratigrafia cuaternară, care o va prezenta Comisiei internaţionale de stratigrafie înainte de a fi propusă Comitetului Executiv al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Geologice (International Union of Geological Sciences, IUGS), care este o organizaţie non-guvernamentală.

Este nevoie de cel puţin încă doi ani pentru a parcurge această procedura, menţionează AFP.