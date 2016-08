Noul iPhone va fi lansat oficial pe 7 septembrie

După lungi speculaţii legate de o dată pentru conferinţa de lansare a iPhone 7, cei de la Apple au trimis în sfârşit o invitaţie specială la eveniment către mai multe publicaţii.



În mod inevitabil, septembrie este luna în care cei de la Apple detaliază un nou iPhone. Raportat la experienţele din anii trecuţi, este relativ dacă respectivul eveniment are loc în prima sau a doua jumătate a lunii sau dacă până la finele lui septembrie, smartphone-ul ajunge în toate colţurile lumii.



De asemenea, încă de la la doilea model de iPhone, a devenit evident că sistemul de lansări al gigantului din Cupertino este destul de uşor de prevăzut. După iPhone 3G, a urmat 3GS. După iPhone 4, a urmat 4S şi, tot aşa, până la iPhone 6S. Ca urmare, este aproape imposibil ca următorul dispozitiv să nu poarte numele de iPhone 7.



Au existat numeroase speculaţii despre designul şi funcţionalitatea iPhone 7, iar din cauza similarităţilor cu modelul lansat anul trecut, nu este deloc exclus să vorbim de un iPhone 6SE. Toate aceste întrebări îşi vor găsi însă răspunsul pe 7 septembrie în San Francisco, foarte aproape de sediul companiei. Conferinţa va avea loc la Bill Graham Civic Auditorium şi va începe la ora 10:00 A.M sau 20:00 ora Moldovei.



Tot ca în anii trecuţi, invitaţia efectivă nu face o treabă foarte bună în a dezvălui detalii vizavi de noul aparat. Singurul lucru pe care îl identificăm pe fundalul negru este partea superioară a siglei Apple, un măr muşcat, multicolor, ce nu se vede foarte bine deoarece nu este capturat în focus.



Trecând peste faptul că majoritatea speculaţiilor alimentează perspectiva unui iPhone similar estetic cu vechiul model, există o şansă ca Apple să ne demonstreze contrariul. Pe de altă parte însă, cei mai mulţi analişti sunt de părere că abia anul viitor vom vedea un iPhone reinventat complet, când telefonul companiei va împlini 10 ani şi are toate motivele să treacă printr-o transformare.