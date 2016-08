Mark Zuckerberg creează sistemul său de inteligenţă artificială asemenea celui din Iron Man

Mark Zuckerberg, „tatăl” Facebook, trăieşte cu câţiva ani înaintea noastră, a oamenilor de rând. În cazul în care mai avea cineva o îndoială, acesta a anunţat că va prezenta luna viitoare sistemul său de inteligenţă artificială, care sună ca Jarvis al lui Iron Man.



Asistentul computerizat „domestic” al lui Zuckerberg a fost o provocare personală pentru el. În fiecare an, CEO-ul Facebook îşi propune un scop măreţ pe care îl face public. Provocările anterioare au inclus învăţarea limbii mandarine sau citirea a două cărţi pe lună. Chiar dacă sună a provocări modeste, având în vedere lipsa de timp liber a lui Zuckerberg, lucrurile sigur nu se văd la fel şi din perspectiva lui.



Pentru punerea la punct a unui Jarvis ceva mai ancorat în realitatea tehnologiilor actuale, Zuckerberg are parte de ajutorul tuturor inginerilor geniali ai Facebook, care lucrează la inteligenţa artificială bazată pe recunoaştere vocală şi facială, potrivit Tech Crunch. Aparent, inteligenţa artificială în cauză va fi prezentată luna viitoare, dar Zuckerberg a spus deja că poate să deschidă uşile automat atunci când se apropie de ele şi că poate răspunde la comenzile vocale cu care controlează temperatura casei. Aparent, soţia sa, Priscilla Chan, nu poate face acelaşi lucru, pentru că sistemul e codat astfel încât să recunoască doar vocea lui Zuckerberg.



Aparent, Mark Zuckerberg vrea ca sistemul de inteligenţă artificială să nu fie limitat la controlarea dispozitivelor inteligente din casă. Acesta are în plan să aibă un ajutor de nădejde şi când vine vorba de recunoaşterea prietenilor care îi vizitează casa sau când fiica lui are nevoie de el. Rămâne de văzut ce surprize mai rezervă tehnologia futuristă a lui Zuckerberg.