Apple ar putea să renunţe la principalul buton de pe iPhone

Telefoanele Apple ar putea să nu mai aibă niciun buton frontal în viitorul apropiat.



Noul iPhone nici nu a debutat pe piaţă, iar zvonurile în legătură cu dispozitivul de anul viitor au început deja să apară în mediul online. După cum probabil ştii deja, noi informaţii sugerează că nu vom asista la lansarea iPhone 7 în acest an. O nouă serie de fotografii prezintă cutia unui telefon, pe care este înscris numele iPhone 6 SE.



Dar zvonul menţionat acum de Verge scoate la iveală o schimbarea radicală pe care ar putea să o implementeze cei de la Apple. Publicaţia îi citează pe cei de la Bloomberg şi sugerează că, în cazul modelului din 2017, Apple ar putea renunţa la butonul de pe faţa dispozitivului mobil. Astfel, în condiţiile în care gigantul din Cupertino ar avea de gând să facă pasul către ecranele OLED, întreaga parte frontală a telefonului ar arăta precum o singură piesă fabricată din sticlă. Este posibil ca iPhone 7 să vină cu un buton home cu funcţie 3D Touch, înlocuind practic butonul fizic cu unul tactil şi sensibil la presiune.



Schimbările în noile iPhone 7 şi 7 Plus nu vor fi radicale faţă de generaţia anterioară de smartphone-uri Apple. Camera va fi în continuare ieşită din carcasă un pic, dar respectiva ieşire va fi mai bine finisată. Mufa de căşti lipseşte cu desăvârşire, acelaşi lucru fiind valabil şi în cazul liniilor de demarcare pentru antenă pe care le vedem pe spatele oricărui iPhone 7 şi 6S.



Alt zvon menţionează un spaţiu de stocare de minimum 32GB. Se vorbea şi despre prezenţa unui Smart Connector pe partea din spate pentru a permite conectarea diverselor accesorii, dar acesta s-ar putea regăsi doar pe iPhone 7 Plus. Tot pe iPhone 7 Plus şi-ar putea găsi loc şi camera dublă, dar încă nu putem fi siguri de acest lucru. Noile telefoane mobile produse de Apple vor avea parte de lansarea oficială pe 6 septembrie.