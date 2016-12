Măsuri luate de mari oraşe pentru a lupta împotriva poluării atmosferice

Episodul de poluare intensă cu care s-au confruntat de zece zile Parisul şi împrejurimile sale ar trebui să ia sfârşit în acest weekend, potrivit agenţiei de monitorizare a calităţii aerului, care rămâne totuşi prudentă pentru săptămâna viitoare. AFP face o trecere în revistă a măsurilor adoptate de mari oraşe europene pentru a lupta împotriva poluării atmosferice, flagel ce provoacă circa 500.000 de decese premature pe an pe bătrânul continent, conform datelor Agenţiei europene pentru mediu.



Germania: Berlinul a instituit de la 1 ianuarie 2010 o ''zonă ecologică'' în centrul lărgit al capitalei, unde doar vehiculele mai puţin poluante care au vinietă verde pot circula. O reglementare identică a fost pusă treptat în practică în majoritatea marilor oraşe germane.



Belgia: În Bruxelles, o lege regională prevede din 2009 măsuri restrictive de circulaţie în funcţie de nivelul de poluare. Nivelul 1 (70 de micrograme de particule pe metru cub) impune reducerea vitezei maxime admise. Nivelul 2 (100 de micrograme pe metru cub) prevede circulaţia alternativă şi gratuitatea transportului public, iar de la nivelul 3 (200 de micrograme) este interzisă circulaţia pentru toate autovehiculele.



Marea Britanie: Din 2003 se aplică o taxă urbană, în zilele lucrătoare, pentru circulaţia autovehiculelor în centrul Londrei. Sunt scutiţi de această taxă rezidenţii şi posesorii de autovehicule cu emisii scăzute.



Grecia: Circulaţia alternativă există la Atena în mod permanent din 1982. Măsura însă este suspendată în perioada iulie-septembrie pentru că numeroşi locuitori ai capitalei elene pleacă în vacanţă. Dispoziţia vizează toate autovehiculele şi camioanele care au o masă de peste 2,2 tone.



Italia: Circulaţia alternativă se aplică din anii 90 în marile oraşe atunci când se ating niveluri ridicate de poluare. Consiliile municipale au posibilitatea să decidă interdicţia totală a circulaţiei autovehiculelor care poluează foarte mult, cum au procedat în decembrie 2015 oraşele Roma şi Milano. În patruzeci de centre istorice, ''zone de trafic limitat'' necesită un permis special pentru a circula şi numai dacă autovehicule îndeplinesc normele specifice de emisii.



Portugalia: În Lisabona, accesul în centrul istoric în timpul săptămânii este interzis vehiculelor fabricate înainte de anul 2000. Într-o zonă extinsă în jurul centrului istoric nu au voie să circule autovehiculele fabricate înainte de 1996. Aceste restricţii nu se aplică însă rezidenţilor.



Scandinavia: În Suedia, oraşele Stockholm şi Goteborg au impus o taxă de oraş. În Norvegia, chiar dacă în Oslo există taxa de oraş, ţara este campioana maşinilor electrice graţie unor măsuri de stimulare puternice (nicio taxă, exceptarea de la plata taxei de oraş, parcare gratuită, autorizaţie de a putea folosi culoarele de circulaţie ale transportului în comun). Maşinile electrice reprezintă aproape 20% din numărul maşinilor noi înmatriculate în anul 2015.



Alte mari oraşe de pe mapamond:



În China, la Beijing, în decembrie anul trecut, a fost declarat pentru prima dată codul roşu de poluare, ceea ce a dus la instituirea circulaţiei alternative şi în plus la retragerea de pe şosele a 30% din autovehicule de către autorităţile publice.



La New Delhi, în India, şcolile au fost închise şi lucrările pe şantiere oprite la începutul lunii noiembrie din cauza înregistrării unor indici mari ai nivelului de poluare. Aerul dintr-un oraş indian este în medie de 10 ori mai poluat decât cel din Londra, conform datelor din 2012 şi 2013 ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Din cauza bolilor cronice, în iulie a fost interzisă înmatricularea autovehiculelor diesel mai vechi de zece ani. La începutul acestui an oraşul a experimentat circulaţia alternativă.



Luna trecută, măsura circulaţiei alternative a fost instituită şi la Teheran din cauza nivelului mare al poluării, în paralel au fost închise şcolile şi creşele, iar autorităţile au cerut persoanelor sensibile (copii, femei, persoane de vârsta a treia) să nu iasă din locuinţe.