iPhone 7S va fi disponibil într-o culoare inedită

Dacă cele mai noi zvonuri se confirmă, atunci iPhone 7S va fi disponibil într-o nuanţă inedită pentru un produs Apple.



De obicei, Apple joacă la siguranţă când vine vorba de culorile pe care le alege pentru flagship-urile sale, mergând pe nuanţe simple de alb sau de negru, de regulă. Cu toate acestea, în 2017, roşul ar putea fi noul jet black. Noua culoare ne va reaminti, cu siguranţă, de paleta de culori a iPhone 5C, dar are şanse să fie chiar mai interesantă de atât.



Roşul nu este o culoare aleasă întâmplător pentru iPhone 7S. Apple are o afinitate pentru această culoare, deoarece compania este implicată într-un parteneriat cu fundaţia (RED), ce strânge bani pentru a combate SIDA. Parteneriatul dintre cele două entităţi a mai dus la crearea de produse roşii şi în trecut.



Un iPhone 7S roşu ar fi o mare schimbare pentru Apple. O sursă apropiată de blogul japonez Macotakara , arată că iPhone-ul de la aniversarea de 10 ani se va numi 7S, pentru a fi în ton cu convenţia companiei cu privire la anii impari.



Mai mult, Macotakara arată şi că iPhone 7S, dar şi 7S Plus ar putea să nu fie schimbarea pe care o aşteaptă publicul, dar şi restul industriei.



Sursele indică faptul că telefonul va avea un nou cip, modelul A11, ce va oferi şi un procesor mai rapid. Cu toate acestea, încărcarea wireless nu va fi introdusă în cadrul modelului 7S.



Aceste zvonuri contrazic alte rapoarte din industrie, dar există totuşi opţiunea ca Apple să lanseze trei iPhone în 2017. În mod similar cu lansarea iPhone 7 şi iPhone SE, din acelaşi an, aşa ar putea fi lansat şi un iPhone 7S, alături de iPhone 8.