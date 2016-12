Un tânăr a inventat mouse-ul pe care îl poţi încălţa

Un adolescent din Rusia a inventat un mouse care este perfect pentru persoanele cu dizabilităţi, care doresc să folosească un calculator.



Serghei Haliavin este un tânăr care locuieşte în oraşul Kushva, din zona centrală a Rusiei. Acesta a lucrat la un mouse creat îndeosebi pentru persoanele care nu au mâini sau suferă de o altă dizabilitate ce nu le permite să îşi folosească mâinile pentru a folosi un mouse. Dispozitivul „hands-free” este creat pentru picior şi este realizat din elemente simple.



Astfel, adolescentul a avut la bază un design de încălţăminte, creând o sanda pe care utilizatorul o încalţă, controlând apoi cele două butoane şi rotiţa de la mouse cu ajutorul degetelor de la picioare. De asemenea, sandaua creată de Haliavin este dotată şi cu o bandă de LED-uri, care nu este un element de design, ci unul funcţional, ajutându-l pe posesor să găsească rapid mouse-ul, pe întuneric.



Inventatorul acestui dispozitiv a fost cel care a şi testat noul mouse, iar acesta afirmă că în aproximativ două săptămâni a reuşit să îl controleze atât de bine, încât putea juca diverse jocuri pe calculator. Acesta spune că ideea unui astfel de device i-a venit în 2015.



Serghei spune că motivaţia de a crea acest dispozitiv a avut la bază situaţia unui coleg de liceu, ce suferă de o boală a muşchilor, care nu îi permite să folosească un mouse normal. Şcoala la care tânărul merge are un program de educaţie incluzivă şi are programe speciale pentru tinerii cu dizabilităţi intelectuale sau fizice.



Profesoara adolescentului, Ocsana Firsova, spune că design-ul a fost dificil de realizat. Tânărul a vrut să aleagă un material care nu face piciorul să transpire, astfel că a ales lemnul de plută. De asemenea, banda de LED-uri a fost adăugată pentru că tânărul căruia îi este destinat acest dispozitiv are şi probleme cu vederea, astfel că îi va fi uşor să găsească dispozitivul. La baza funcţionalităţii acestui mouse stau circuite preluate dintr-un dispozitiv clasic.



Următoarea provocare pentru acesta este să creeze un dispozitiv wireless.