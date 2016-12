Instagram îţi permite să dezactivezi comentariile

Instagram, ca orice altă reţea socială online, are o problemă majoră cu trolii. Se pare însă că printr-un nou update a devenit mai eficientă în a o remedia.



Deoarece abuzul online poate avea consecinţe dezastruoase asupra anumitor persoane care postează conţinut pe internet, Instagram face tot posibilul pentru a preveni trolingul. Acest scop nobil include însă o serie de paşi mai mici, care au început să fie implementaţi în urmă cu ceva timp, iar prin actualizarea anunţată astăzi, lucrurile vor deveni şi mai dificile pentru cei care vor să agreseze virtual.



După ce în urmă cu ceva timp, Instagram a introdus un sistem prin care puteţi bloca anumite cuvinte din comentariile care apar la fotografiile voastre, aceeaşi companie vă permite să dezactivaţi complet postările pentru fiecare postare nouă pe care o faceţi pe platformă. Această funcţie se va scunde în spatele unui buton marcat Advanced Settings pe care îl veţi vedea la fiecare postare nouă. Acolo, după cum se poate vedea şi în captura de mai jos, va exista un switch marcat Turn off Commenting. Merită reţinut că în orice moment după ce aţi făcut postarea, puteţi reveni asupra deciziei, reactivând comentariile. Momentan nu puteţi dezactiva comentariile global, pentru toate postările pe care urmează să le realizaţi pe Instagram, dar sunt mari şanse ca această funcţie să fie de asemenea introdusă în viitorul apropiat.



În plus, pentru a vă manifesta aprecierea şi suportul pentru un comentariu la o imagine sau clip postat, acum puteţi face click pe noul buton „inimă” din dreptul fiecărui comentariu. Utilizatorii de conturi private pe Instagram au fost nevoiţi din totdeauna să aprobe persoanele care îi pot urmări. Prin update-ul de azi, este foarte uşor să dezactiveze posibilitatea unei persoane de a le vedea postările, fără să folosească block. Respectivii nu vor primi niciun fel de notificare în acest sens.



Acestea reprezintă însă doar o parte dintre schimbările introduse astăzi de Instagram. Dacă nu aveţi încă acces la ele, rămâne să aşteptaţi câteva săptămâni finalizarea procesului de propagare.