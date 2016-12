Software-ul care îţi protejează copiii în mediul online

Cei de la Kaspersky Lab au actualizat soluţia de protecţie a copiilor împotriva ameninţărilor digitale cu noi caracteristici pentru iOS şi Android.



Acum, copiii le pot cere părinţilor acces la un site sau la o aplicaţie restricţionată, prin intermediul unui buton, iar părinţii pot primi sfaturi atunci când Safe Kids înregistrează situaţii dificile.



Rezultatele unui studiu recent arată că un părinte din trei simte că nu poate controla ce face sau vede copilul pe internet. Chiar şi cu instrumente de control parental, adulţii nu ştiu de multe ori cum să reacţioneze la anumite comportamente online ale copiilor lor. De exemplu, ar trebui să ia dispozitivul în cazul în care copilul este prins încercând să acceseze site-uri de jocuri de noroc? Sau, cât de sever ar trebui să le vorbească dacă sistemul înregistrează interesul copilului pentru site-urile destinate adulţilor?



Recomandările din partea psihologilor, integrate în noua versiune Kaspersky Safe Kids, le permit părinţilor nu doar să evalueze gradul de risc pentru copil, ci şi să-şi adapteze modul în care abordează siguranţa online a copilului. Părinţii vor primi recomandări în legătură cu site-uri şi aplicaţii neadecvate, atunci când apar contacte noi suspecte în agenda copilului, când se fac cumpărături online, în legătură cu utilizarea excesivă a Internetului şi în alte câteva situaţii.



Părinţii văd aceste sfaturi sub forma unui comentariu în setările Safe Kids şi într-un raport despre activitatea pe Internet a copilului, pe portalul My Kaspersky. Recomandările pot apărea şi sub forma unei notificări urgente pe dispozitivul mobil al părintelui – de exemplu, în cazul în care copilul încearcă să acceseze un site din categoria celor blocate (cum ar fi un site cu limbaj obscen).



O altă funcţie nouă în versiunea Android le permite copiilor să ceară acces la site-uri sau aplicaţii restricţionate. Dacă unul dintre părinţi a configurat software-ul astfel încât să împiedice copilul să folosească anumite tipuri de site-uri sau aplicaţii, atunci apare o fereastră care blochează accesul de fiecare dată când copilul încearcă să le deschidă. Acum, copilul poate trimite o cerere de acces direct din această fereastră. Dacă părintele o vede, o poate accepta prin atingerea unui singur buton. Pe IPhone şi iPad, această funcţie merge doar pentru site-uri.



Noile caracteristici vor fi, de asemenea, disponibile pentru Windows şi Mac în 2017. În afară de funcţiile descrise, soluţia ajută părinţii să fie la curent cu ce face copilul online, cât timp petrece pe Internet, ce site-uri vizitează, ce jocuri preferă, cu cine comunică pe site-urile de socializare şi unde merge.