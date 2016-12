WhatsApp va înceta să funcţioneze pentru milioane de telefoane; Care sunt modelele vizate

Aplicaţia WhatsApp nu va mai funcţiona pe unele modele de smartphone-uri. Milioane de telefoane, printre care se numără şi iPhone 3GS şi cele cu sistem de operare Android sunt vizate, potrivit The Independent.



WhatsApp a făcut prima dată anunţul la începutul acestui an. Compania îi sfătuieşte pe utilizatorii care deţin modele mai vechi de smartphone-uri să le actualizeze la ultimul sistem de operare din seria Android, iPhone sau Windows Phone.



Modelele iPhone, Windows Phone 7 şi cele care rulează Android 2.1 sau Android 2.2 nu vor mai putea susţine aplicaţia.



"Când am lansat pe piaţă, în 2009, aplicaţia, telefoanele oamenilor arătau cu mult diferit faţă de cum sunt acum", nota compania în luna februarie, cu ocazia aniversării a şapte ani de la lansarea aplicaţiei.