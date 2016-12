Nivelul de metan din atmosferă este în creştere alarmantă

Studiile arată că metanul, care are un efect de seră de 30 de ori mai puternic ca dioxidul de carbon, se află în creştere constantă din 2007 până astăzi, scrie descopera.ro Dioxidul de carbon nu este singura moleculă cu efect de seră care este în creştere. S-a observat aceeaşi tendinţă la metan (CH4). Din 2007, oamenii de ştiinţă au încercat să afle motivul acestei creşteri. Acesta nu a fost găsit în activitatea umană, precum fermele de bovine sau fracturarea hidraulică, cel puţin nu într-un mod direct.Conform American Geophysical Union, există două ipoteze mai plauzibile: una se referă la scăderea cantităţii de hidroxil (OH-) din atmosferă, care se comportă ca un „detergent” pentru atmosferă, neutralizând moleculele de metan, iar altă ipoteză are legătură cu creşterea cantităţii de ploaie în regiunile tropicale, emanând din zonele umede. De asemenea, aceşti doi posibili factori pot avea un efect cumulativ: creşterea cantităţii de metan din cauza creşterii în abundenţă a ploilor tropicale nu poate fi redusă de o cantitate mai mică de hidroxil.Ionul de hidroxil, format din vapori de apă sub căldura solară, este greu de detectat şi de măsurat în natură, din cauza instabilităţii acestuia şi a tendinţei de a reacţiona cu alte molecule, de aceea cantitatea acestora poate indica şi cantitatea de hidroxil, dar o astfel de relaţie nu este una liniară. Lipsa informaţiilor face ca această ipoteză să fie greu de dovedit.Ed Dlugokencky, un chimist de la National Oceanic and Atmospheric Administration's Earth System Research Laboratory din Boulder, Colorado, a emis ipoteza conform căreia creşterea cantităţii de ploaie din pădurile tropicale sunt cauza creşterii nivelului de metan din cauza răspândirii microbilor.De asemenea, cercetătorii au mai descoperit un lucru important: atomii de carbon din moleculele de metan tind să reacţioneze cu izotopii mai uşori, precum OH-, ceea ce ar confirma prima ipoteză conform căreia există o scădere a nivelului de hidroxil din atmosferă.Eric Kort, un chimist de la Universitatea din Michigan, menţionează că este nevoie de o abordare mai complexă: ''încercarea de a studia o singură sursă sau o singură tehnică de măsurare pentru a defini cu exactitate ce se întâmplă este probabil prea simplu.”