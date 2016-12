VIDEO

Realitatea bate filmul: Primii paşi ai unui robot uriaş, în Coreea de Sud

Merge ca un om, dar face să se zguduie pământul sub greutatea sa: un robot sud-coreean înalt de patru metri, controlat de un pilot instalat în piept, a făcut marţi primii paşi, în faţa jurnaliştilor, la Gunpo, o suburbie a Seulului.



Proiectat de un veteran al super-producţiilor science fiction, robotul Method-2, care cântăreşte 1,5 tone, prezintă o asemănare izbitoare cu anumiţi roboţi militari din filmul „Avatar”. Creatorii săi, de la societatea de robotică Hankook Mirae Technology, au spus că este vorba despre primul robot biped „locuit”. De peste două ori mai mare decât o fiinţă umană, acesta poate fi controlat de la distanţă sau de către un pilot instalat în pieptul său.



Robotul „a fost construit pentru a lucra în zone periculoase unde oamenii nu pot interveni” fără protecţie, spune Yang Jin-Ho, preşedinte al Hankook Mirae Technology, care, din 2014, a investit 242 de miliarde de woni (191 milioane de euro) pentru a „da viaţă la ceva ce nu părea posibil decât în filme şi desene animate”.



Nu este clar încă la ce va servi această creatură. Dl Yang a explicat că ar putea să nu fie decât un prototip care să permită apoi realizarea de roboţi de toate dimensiunile, în funcţie de nevoi. Cu atât mai mult cu cât Method-2 nu pare încă total sigur pe paşii săi.



„Robotul are doar un an, aşa că face paşi de bebeluş. Ca şi oamenii, el va trebui să aştepte un pic înainte de a se mişca liber”, a spus Yang.