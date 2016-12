Apple ar putea lansa trei noi iPhone-uri în 2017

Un nou leak sugerează faptul că am putea vedea trei noi telefoane Apple introduse anul viitor.



Zvonul conform căruia Apple ar putea lansa trei versiuni de iPhone pe parcursul lui 2017 nu este unul nou. Numeroase ştiri din trecut au menţionat existenţa a trei telefoane, iar cele mai multe dintre ele susţineau că doar unul dintre modele ar fi „premium”, beneficiind de un spate din sticlă. Ulterior, au apărut informaţii conform cărora Apple ar fi renunţat la ideea de carcase de aluminiu şi ar miza, în schimb, pe un design premium pentru toate cele trei telefoane.



Acum, zvonurile ar fi confirmate de un nou leak apărut în China. Potrivit Apple Insider, un utilizator de Sina Weibo a publicat informaţii cu privire la planurile companiei din Cupertino. Mai exact, în 2017 am putea vedea trei noi telefoane, care, pentru moment, poartă numele de cod D20, D21 şi D22. Două dintre cele trei ar urma să fie iPhone 7S şi 7S Plus, în timp ce al treilea ar beneficia de câteva elemente „exotice”, precum un buton Home invizibil şi încărcare wireless.



Toate cele trei iPhone-uri vor avea sticlă furnizată de către Biel Crystal Manufactory şi Lens Technology şi aceste elemente se vor baza pe un cadru din aluminiu. Deoarece este încă devreme, lucrurile se pot schimba.



Mai mult decât atât, modelul de top ar urma să include un ecran AMOLED, cu dimensiuni de 5,1 sau 5,2 inci. În mod interesant, Apple ar vrea să schimbe poziţia slotului pentru cartela SIM, pentru a face loc componentelor interne. iPhone 7S, precum şi 7S Plus ar putea să nu fie schimbarea pe care o aşteaptă publicul, dar şi restul industriei. Sursele indică faptul că telefonul va avea un nou cip, modelul A11, ce va oferi şi un procesor mai rapid. Cu toate acestea, încărcarea wireless nu va fi introdusă în cadrul modelului 7S.