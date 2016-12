Solstiţiul de iarnă: Astăzi va fi cea mai lungă noapte din an

Solstiţiul de iarnă 2016 va avea loc astăzi, la ora 12:44, moment care reprezintă începutul iernii astronomice şi va fi urmat de cea mai lungă noapte din an, relatează descopera.ro Deşi iarna meteorologică soseşte încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis - solstiţiul de iarnă . El este legat de mişcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecinţa mişcării reale a Pământului în jurul Soarelui.''După cum este cunoscut, axa polilor Pământului îşi păstrează (în primă aproximaţie) direcţia fixă în spaţiu, ea fiind înclinata cu 66° 33' faţă de planul orbitei terestre. Din acest motiv, Soarele parcurge în decurs de un an cercul sferei cereşti numit „ecliptică”, a cărui înclinare faţă de ecuatorul ceresc este de 23° 27'. La momentul solstiţiului de iarnă, Soarele se află deci în emisfera australă a sferei cereşti, la distanţa unghiulară maximă de 23° 27' sud faţă de ecuator, el efectuând mişcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, numit „tropicul Capricornului”. Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Terrei, inegalitatea zilelor şi a nopţilor, precum şi succesiunea anotimpurilor'', se precizează pe site-ul Observatorului Astronomic ''Amiral Vasile Urseanu''.Astăzi, Soarele va răsări cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est şi va apune tot cu acelaşi unghi spre sud faţă de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el "urcă" - ţinând cont de latitudinea medie a ţării noastre, de 45° - la numai 21° faţă de orizont. În aceste condiţii, astăzi se va înregistra cea mai scurtă zi din an - 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii va avea o valoare maximă, de 15 ore şi 10 minute. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul are loc invers, iar momentul respectiv marchează începutul verii astronomice.Începând de astăzi, 21 decembrie, şi până în 21 iunie, durata zilelor va creşte continuu, iar cea a nopţilor va scădea în mod corespunzător.Iată când vor avea loc următoarele solstiţii de iarnă, potrivit Observatorului Astronomic:2017 21 decembrie 18:282018 22 decembrie 00:232019 22 decembrie 06:192020 21 decembrie 12:02